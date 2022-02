Montano, Bortuzzo e Moser: tre sportivi con un grande cuore | Non hanno condiviso solo il GFVip

Aldo Montano e Manuel Bortuzzo sono inseparabili dopo il GF Vip. E alla loro compagnia si è aggiunto anche Ignazio Moser.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip, tuttora in corso, ha visto nascere una grandissima amicizia all’interno delle mura della casa più spiata d’Italia. Si tratta dello splendido rapporto che si è venuto a creare tra Aldo Montano e Manuel Bortuzzo.

L’ex nuotatore, costretto sulla sedia a rotella a causa della drammatica sparatoria che tre anni fa lo ha visto coinvolto per sbaglio, oltre all’amore con Lulù Selassiè, ha trovato anche un grandissimo amico al GF Vip. Tra lui e l’ex schermidore si è subito creato un legame fortissimo che è proseguito anche al di fuori del reality show.

Sia Montano che Bortuzzo non fanno più parte del programma, entrambi non perché eliminati dal televoto ma per loro scelta di lasciare la trasmissione, ma si vedono con costanza anche a Roma.

“Manuel è stato il mio punto di riferimento all’interno della casa, a 22 anni è ben maturo e ben conscio di quello che pensa e di quello che dice. Ci lega più di tutti il fatto di essere normali, abbiamo anche una radice estremamente comune che è lo Sport e l’amore per lo Sport”, ha dichiarato Montano sul rapporto con Bortuzzo in una intervista a Chi.

Montano, Bortuzzo e Moser: pranzo tra ex “gieffini”

Nei giorni scorsi, gli ex gieffini si sono ritrovati per un pranzo casalingo. Chef d’eccezione Franco Bortuzzo, padre di Manuel, che spesso si aggrega ai due nei loro incontri.

Il papà del concorrente del GF Vip 6 ha offerto ai suoi ospiti un pranzo sostanziosissimo, come mostrato dalle storie Instagram dello stesso Aldo Montano. E tra video e foto postate sui social, nella compagnia è apparso anche un altro ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Insieme a Manuel e all’ex schermidore era presente, infatti, anche Ignazio Moser; che partecipò all’edizione del 2017 del reality show, fermandosi in semifinale.

I tre sportivi italiani hanno riso e scherzato riempiendosi la pancia con le pietanze preparate da Bortuzzo senior. E l’ex ciclista, che ha preso parte anche a L’Isola dei Famosi, è stato anche vittima degli sfottò da parte dei compagni di tavola.

Sempre su Instagram, Montano ha pubblicato dei video in cui Moser è disteso sul divano; quasi distrutto dall’abbondanza di pietanze preparate dal padre di Manuel.