Aida Yespica, sblocca il ricordo più doloroso della sua vita | Lo aveva rimosso per lo shock

Aida Yespica è conosciutissima ed amatissima in Italia e non solo. Ma anche i vip nascondono scheletri nell’armadio ed il suo, purtroppo, è davvero da brividi.

Aida Yespica, tanto bella quanto conosciutissima in tutto il mondo. Sia come modella che (soprattutto) showgirl. E’ nata in Venezuela il 15 luglio 1982 ed è attiva nel mondo dello spettacolo in Italia, Spagna e pure negli Stati Uniti.

Ha avuto diverse relazioni importanti, tra cui quella con Matteo Ferrari, che gli ha regalato loro figlio Aron. In seguito, purtroppo, la donna ha sofferto di depressione post parto. La sua carriera, fino a lì più rosea che mai, subì uno scossone davvero forte.

La vita però va avanti; si lascia con l’ex calciatore per sposarsi a Las Vegas nel 2012 con Leonardo Gonzales, avvocato venezuelano. L’anno dopo, però, termina già tutto. In seguito si mette insieme al finanziere Roger Jenkins.

Ha di recente ammesso di essere stata fidanzata anche con una donna molto famosa. Attualmente è legata sentimentalmente all’imprenditore Mirko Maschio, Presidente del gruppo Maschio Gaspardo, azienda di famiglia specializzata nella produzione di strumenti agricoli professionali.

Tornando alla bella Aida, che come detto ha avuto fino a qui una carriera veramente importante, anche lei ha qualche scheletro nell’armadio che è davvero impossibile dimenticare.

Aida Yespica, impossibile da dimenticare: “Sono stata violentata”

Aida Yespica, una donna che nel tempo si è dimostrata essere davvero influente nel mondo dello spettacolo e della televisione italiana (ma non solo). Anche lei, però, purtroppo ha dovuto affrontare momenti davvero complicati.

Lo ha raccontato in un’intervista al Libero Quotidiano; in Venezuela, luogo dov’è nata e cresciuta in giovane età, ha dovuto affrontare la povertà ed è stata pure vittima di molestie sessuali, che l’hanno profondamente segnata influenzando il suo percorso di vita.

Ancora oggi, soffre tantissimo quei terribili momenti. Quando era solo una bambina, infatti, un uomo ha approfittato di lei.

Questa è una storia decisamente slegata dalla sua vita professionale, dato che come ha spiegato è sempre stata rispettata nel suo lavoro. Mai nessuno è andato oltre il corteggiamento.

Certe ferite però non vanno mai via; ancora oggi, spiega, non ha dimenticato lo stupro che ha subito quando aveva solamente sette anni da un “amico” di famiglia che veniva sempre a casa sua.

Il suo dolore era e rimane talmente forte che non si è ricordata di quanto accaduto fino al 2016, quando una sua amica gli racconta di aver subito una violenza.

E così, tutto gli è tornato in mente. Adesso ricorda ogni cosa di quegli attimi orrendi, compreso l’odore dell’uomo, la corporatura ed anche le sue mani che la toccavano ed accarezzavano.