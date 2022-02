Anna Tatangelo, riesce ad essere una bomba sexy anche con i calzettoni bianchi – Foto

Su Instagram, Anna Tatangelo è seguitissima. I fan vogliono sempre aggiornamenti discografici, ma impazziscono per le foto

E’ sulla scena già da vent’anni, nonostante sia giovanissima. Anna Tatangelo si fa apprezzare non solo per le sue doti artistiche e canore, ma anche per la sua bellezza. E in uno degli ultimi scatti pubblicati sul proprio profilo Instagram è davvero favolosa.

Il successo arriva nel 2002 con la vittoria di Sanremo Giovani con il brano “Doppiamente fragili”. Da quel momento il successo non avrà di fatto pause né stop. Ha realizzato più di 100 canzoni e venduto oltre un milione e mezzo di dischi. Numerosi i dischi di platino e i dischi d’oro. Ha vinto un Venice Music Award e un Wind Music Award.

Lunga la relazione con il collega Gigi D’Alessio. I due iniziano a frequentarsi nel febbraio 2005, ma la rendono nota quasi due anni dopo, nel dicembre 2006. Hanno anche avuto un figlio, Andrea, nel 2010. Dopo un periodo di crisi, i due hanno annunciato la separazione il 3 marzo 2020. Una relazione importante, da cui la cantante è riuscita a uscire, a ripartire. Nel 2021 Anna Tatangelo ha iniziato una relazione con il collega Livio Cori.

Quel dettaglio che la rende ancor più sexy

Sul proprio profilo Instagram, Anna Tatangelo è seguitissima. Tanti i suoi fan e i suoi followers che vogliono essere sempre aggiornati sulle sue novità discografiche o sulle tappe dei suoi concerti e delle sue apparizioni televisive.

Ma su Instagram, Anna Tatangelo non ha mai disdegnato nemmeno di mostrare la parte più femminile di sé. Oltre a essere un’artista di enorme livello, infatti, è anche una donna bellissima. E alcuni suoi scatti fanno, di volta in volta, impazzire i fan. Sulla scena e su Instagram è sempre bellissima. Ma questa volta si è proprio superata.

In una delle ultime foto pubblicate sul noto social network, la 35enne cantante originaria di Sora indossa un cappello di colore nero e un lupetto, anch’esso nero. E’ seduta sul letto, sorridente, con una mano che le copre parzialmente il volto. Non possiamo non rimanere colpiti dalle sue bellissime gambe in mostra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Anna Tatangelo attacca i followers e i media: “State sereni, io sto tranquilla”

Ma c’è un dettaglio. C’è un altro indumento che non ti aspetti. E che, anzi, non è affatto associato a sensualità. Ma addosso ad Anna Tatangelo tutto diventa sexy e sensuale. Anche un paio di calzini bianchi di spugna. Anna li indossa nello scatto pubblicato su Instagram. E i fan, come sempre, impazziscono.