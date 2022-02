Barù, sapete chi è la sua ex fidanzata? È molto più famosa di lui, è stata anche una “iena”

Nonostante la sua fama, Barù non è solito fornire molti dettagli sulle sue relazioni sentimentali. Sappiamo, però, che in passato è stato fidanzato con una celebre conduttrice.

Barù, discendente della famiglia nobile Gaetani dell’Aquila d’Aragona, al momento si trova nella casa del Grande Fratello VIP. Enologo, personaggio televisivo e influencer, è molto riservato per ciò che riguarda la sua vita sentimentale.

Ciò che sappiamo sulle sue relazioni è che, diversi anni fa, ha avuto una storia con una celebre conduttrice: stiamo parlando di Victoria Cabello.

Barù, carriera e vita privata

Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, noto come Barù, discende da una antica famiglia di nobili. Nipote di Costantino della Gherardesca, il suo esordio in televisione è avvenuto insieme allo zio: i due hanno partecipato insieme a Pechino Express nel 2012.

Da diversi anni, Barù è appassionato di vino e di enologia. Ha girato per il mondo, lavorando per diverse aziende vinicole rinomate: Bodega Noemia (nella Patagonia Argentina), Chianti (in Italia), Torbreck (in Australia) e la Tenuta San Guido (nuovamente in Italia).

Sono poche le informazioni disponibili riguardo la sua vita privata e non si sa se sia attualmente fidanzato. Entrato nel Grande Fratello VIP 6 lo scorso dicembre, Barù ha affermato di essere fluido.

Per lui, ciò che conta in una persona non è il genere: l’importante è l’animo. Nella sua presenza nella casa del GF VIP si è contraddistinto come “outsider”. Infatti, ha affermato di essersi rifiutato di dare luogo a dei finti flirt.

La storia con Victoria Cabello

Come già spiegato, non si sa molto delle relazioni di Barù. Tra queste, però, è stata confermato la storia con Victoria Cabello. Conduttrice televisiva e attrice, il suo esordio nel mondo dello spettacolo risale al 1995 con il film “Ragazzi della notte”.

Nel corso degli anni Novanta, Victoria è diventata una delle conduttrici storiche di MTV Italia. A inizio Duemila, invece, ha preso parte a Le Iene come invitata, intervistando personaggi celebri, tra cui George Clooney e Woody Allen.

Da allora, la sua è stata una strada in salita nel mondo dello spettacolo. Per quanto riguarda la storia con Barù, sappiamo che i due sono stati fidanzati fino al 2013. Il loro primo incontro sarebbe avvenuto a Pechino Express e, all’epoca sono stati paparazzati insieme più volte.

Nonostante i due sembrassero molto felici, non hanno mai reso la loro relazione ufficialmente pubblica. Inoltre, non hanno mai parlato della loro rottura, mantenendo la storia nella privacy.