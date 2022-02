Carmen Consoli, alla ricerca del padre del figlio avuto 8 anni fa | La pandemia ha rallentato tutto

La cantante siciliana, infatti, è diventata mamma oltre otto anni fa ormai. Lo ha fatto tramite la fecondazione assistita

Voce inconfondibile, testi profondi, presenza scenica impareggiabile. Carmen Consoli è una delle artiste più apprezzate del panorama italiano. Cantautrice siciliana che emoziona con le proprie canzoni, che spesso raccontano della sua infanzia, della sua Catania, della sua vita privata. E c’è proprio un dettaglio della sua vita privata di cui vogliamo parlarvi oggi.

47enne, soprannominata “la cantantessa”. Uno di quei neologismi che solo la straordinaria cultura sicula può coniare. Nella sua carriera Carmen Consoli ha pubblicato 9 album in studio, 3 album dal vivo, 1 compilation, 1 album di colonne sonore, 3 video album, 34 singoli e numerose collaborazioni, vendendo complessivamente circa 2 milioni di dischi in Italia. Dal 1997 al 2021, ha avuto 8 album in studio consecutivi in top 10.

Ha anche vinto un Nastro d’argento (nel 2001, per il brano L’ultimo bacio, presente nel film omonimo di Gabriele Muccino). L’album “Confusa e felice” è stato inserito nella lista dei 100 migliori album italiani secondo Rolling Stone, alla posizione 32 (seconda donna presente in classifica). Proprio “Confusa e felice” è una delle sue canzoni più celebri. Ma come non ricordare anche “Parole di burro”.

Curiosamente, ha partecipato solo tre volte al Festival di Sanremo: nel 1996 con “Amore di plastica”, nel 1997 con “Confusa e felice” e nel 2000 con “In bianco e nero”. Dal palco dell’Ariston manca quindi da ben 22 anni.

Il padre di suo figlio

Come dicevamo, le sue canzoni hanno una musicalità particolare, un mix di rock alternativo, pop rock e folk rock. Ma, soprattutto, una grande profondità testuale. Spesso Carmen Consoli si è messa a nudo con i suoi testi. Sia per quanto concerne la sua infanzia, sia per quanto riguarda le sue emozioni e i suoi sentimenti.

Ed è molto emozionante la storia che la riguarda. La cantante siciliana, infatti, è diventata mamma oltre otto anni fa ormai. Lo ha fatto tramite la fecondazione assistita. “Ho potuto scegliere il padre di mio figlio” ha detto in una intervista. Lo ha fatto tramite una clinica londinese. Una selezione non facile anche per motivi prettamente clinici e genetici, dato che il gruppo sanguigno di Carmen – lo 0 negativo – non facilmente si lega con gli altri.

Alla fine si è riusciti a trovare il donatore. Che, a quanto pare è un medico e grande appassionato di musica, nonché studioso di filosofia orientale. Un dato molto importante per Carmen Consoli, che si è sempre dichiarata buddhista. Carmen, però, non ha potuto conoscere il donatore per la nascita del figlio. Si era attivata tramite la clinica londinese, poco prima dell’emergenza Covid-19. Ma la pandemia ha bloccato ogni ricerca. Le auguriamo di poterla proseguire con successo.