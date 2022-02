Cristiano Ronaldo, la foto che ha commosso il web | I bambini sono la cosa più preziosa

Questa volta, il fuoriclasse portoghese usa il proprio seguitissimo profilo Instagram per lanciare un messaggio importante

Sul suo seguitissimo profilo Instagram di solito pubblica le sue gesta da sportivo. Cristiano Ronaldo è, infatti, considerato uno dei più forti calciatori in attività e di sempre. Oppure diversi contenuti a sfondo economico e per ragioni di sponsor. Raramente momenti in famiglia, che invece troviamo di più sul profilo della compagna, Georgina.

E’ l’uomo dei record. Sportivi ed economici. Ogni sua azione, ogni sua presenza, ogni sua esternazione, diventa una notizia. E’ così quando si è uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. E, per di più, si è anche un divo. Una vera e propria icona di stile e di lusso sfrenato. Questa volta, però, Cristiano Ronaldo pubblica qualcosa di molto tenero.

Dopo alcuni anni a Torino, nel corso dell’ultima sessione di mercato, CR7 ha fatto ritorno al Manchester United, la squadra dove, circa 15 anni fa, aveva iniziato a far vedere le sue enormi qualità calcistiche. Poi gli anni al Real Madrid e il passaggio storico in Italia. Dove, ormai da tempo, Cristiano Ronaldo non si sentiva più a proprio agio.

Il trasferimento al Manchester United è stato la fine di una telenovela durata mesi, dato che già nella scorsa primavera, alcune foto avevano immortalato il “trasloco” di una parte della collezione di autovetture del campione portoghese da Torino. Erano serviti diversi camion.

“I bambini sono la cosa più preziosa”

CR7 è riconosciuto come uno dei calciatori più forti di tutti i tempi. Con la nazionale portoghese si è laureato vice-campione d’Europa nel 2004 e campione d’Europa nel 2016 e ha vinto la UEFA Nations League 2018-2019. E proprio lui, probabilmente, sarà il principale ostacolo per l’Italia verso la qualificazioni ai Mondiali in Qatar.

Ha vinto per ben cinque volte il Pallone d’oro: nel 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017. Recentemente, il fuoriclasse portoghese è diventato anche il calciatore con più reti nelle nazionali, arrivando a quota 111 reti e superando l’iraniano Ali Daei. E’ solo l’ultimo dei record che detiene l’ormai ex calciatore della Juventus.

Questa volta, il fuoriclasse portoghese usa il proprio seguitissimo profilo Instagram per lanciare un messaggio importante. Lo fa in lingua inglese. E’ il testo di accompagnamento a una foto in cui vediamo Cristiano a bordo campo, prima di una partita, salutare un bimbo malato.

“I bambini sono e saranno sempre la cosa migliore che il mondo ha da offrire e dobbiamo proteggerli a tutti i costi. I tifosi sono e saranno sempre i migliori nel calcio e dobbiamo rispettare tutto ciò che affrontano e sopportano per i loro club” scrive CR7.