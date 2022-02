Giulia Michelini, la decisione che le ha cambiato la vita | “Probabilmente senza di lui mi sarei persa”

Giulia Michelini è certamente una delle attrici più amate, protagonista di numerose fiction di successo. Non tutti, però, sono a conoscenza del dramma che lei ha vissuto quando era giovanissima.

Ormai da anni Giulia Michelini è una delle attrici più apprezzate per la sua versatilità, in grado di interpretare ruoli più seri come è accaduto in “Distretto di polizia” ad altri più comici (“Cado dalle nubi” di Checco Zalone).

Nel corso della sua carriera è però sempre stata attenta a tenere la sua vita privata lontana delle luci dei riflettori proprio perché preferisce si parli di lei soprattutto per motivi professionali.

In merito ai suoi amori si sa davvero pochissimo (è stata legata al collega Giorgio Pasotti) e ancora oggi nessuno, se non le persone a lei più legate, sanno se lei ha un compagno. Solo qualche tempo fa l’interprete romana aveva parlato di un evento del suo passato che l’ha toccata in modo inesorabile. Prima di diventare famosa, infatti, lei ha avuto un bambino, che ha cresciuto praticamente da sola. I genitori non avevano però accolto in modo favorevole la gravidanza.

Giulia Michelini e l’evento che l’ha fatta soffrire: il suo racconto

Accettare la gravidanza in una figlia, specialmente quando non è programmata e lei è ancora giovanissima, può non essere semplice. In questi casi, infatti, diventa indispensabile saper seguire la ragazza quando decide di portarla avanti, in modo particolare quando è praticamente da sola e non ha il sostegno di un compagno affidabile al suo fianco. È una situazione che hanno vissuto da vicino ormai diversi anni fa anche Giulia Michelini e i suoi genitori nel momento in cui lei non aveva ancora ottenuto la popolarità.

L’artista ha scoperto di essere incinta quando aveva solo 19 anni e, come ha confessato lei stessa, in una prima fase la notizia l’ha spaventata non poco. Oggi lei è una mamma felice, ma inizialmente aveva anche pensato di non tenere il bambino.

La notizia non era stata accolta in modo favorevole nemmeno da mamma e papà, convinti che quell’evento l’avrebbe condizionata negli anni a venire. Crescere un figlio è una responsabilità non da poco e loro erano convinti che lei non fosse ancora pronta per una responsabilità così importante. Anzi, lei aveva preso appuntamento per abortire, ma all’ultimo ha cambiato idea.

“Ero nel panico più totale – aveva raccontato in un’intervista -. Una volta uscita, sono entrata in una cabina telefonica per chiamare mia mamma. Sull’apparecchio c’era un elastichetto da bambina. Non ricordo se con due cubetti o due ciliegine. Lo so, è stupido, Ma vedendolo mi sono detta: ‘Va bene così, sto facendo la cosa giusta“.

La situazione era ancora più complicata per l’assenza praticamente quasi totale del papà del bambino, ma in questo frangente lei ha dimostrato grande coraggio e non si è pentita della scelta fatta: “A quell’età non desideravo un figlio, volevo intraprendenza. Volevo sentirmi libera di andare come un treno, ma questo bambino, dandomi un peso specifico, credo mi abbia salvato la vita. Ha allontanato la mia parte autolesionista, senza di lui è probabile che mi sarei persa“ – ha concluso.