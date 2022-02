Luca Tommasini: “Non si prendere a calci chi sta già per terra..” | Lo difende ricordando chi è stato

Non sono mancati insulti e prese in giro da parte di molti che hanno notato lo stato “alterato” del personaggio difeso senza mezzi termini dal famoso coreografo.

Luca Tommassini anche questa volta ce la mette tutta. Uno dei più grandi ballerini e coreografi mondiali tende la mano verso un personaggio che ultimamente ha fatto molto discutere.

Un vero idolo degli adolescenti e non solo negli anni ’90, grazie a canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana come “Destinazione Paradiso”, “La mia storia tra le dita” e “Falco a Metà”.

Questo è Gianluca Grignani, oggi 49 anni, ma con alle spalle un passato, che non sembra essere del tutto passato, decisamente difficile nella sua vita privata. Il cantante, infatti, non ha nascosto di avere avuto problemi con alcool e droga, oltre a una separazione non del tutto pacifica con la moglie, da cui ha avuto quattro figli.

Proprio per questo rivederlo sul palco a Sanremo al fianco di Irama nella serata delle cover ha rappresentato una bella notizia per i suoi tanti fan, convinti che questo per lui fosse un segno di ripartenza.

E invece non tutto è andato per il meglio. L’artista è infatti sembrato quasi “una scheggia impazzita“, finito in mezzo al pubblico nel corso dell’esibizione, oltre a uno sguardo che ha colpito tutti, sicuramente non in negativo. E i commenti sui social a riguardo sono stati tantissimi.

Gianluca Grignani e l’esibizione che fa scalpore a Sanremo: ma qualcuno lo difende

I social in questi casi, si sa, sono un terreno in cui ognuno si sente in diritto di dire la sua senza troppi filtri. Il tutto spesso incuranti del peso delle proprie parole. E la perfomance di Grignani non ha fatto eccezione.

“Irama che deve cantare e contemporaneamente contenere Grignani, gli sta venendo una sincope”, ha scritto qualcuno. “Grignani che va in mezzo alla gente e smette di cantare. Irama che non sa che cosa fare e che cammina random senza una vera meta e inizia a fare vocalizzi per riempire il vuoto”, è stato il commento di un altro.

Fortunatamente non tutti i pensieri sono stati così negativi. Qualcuno, infatti, sembra avere compreso la situazione e capito come in casi come questi sia importante non infierire. Del resto, Gianluca resta un cantante che ha avuto successo, ma che si ritrova come molti a vivere un momento difficile nel suo privato.

Tra le persone che lo hanno difeso c’è il coreografo Luca Tommassimi. L’artista ha detto la sua sui social in modo tale da rendere ancora più evidente il suo pensiero.

“Perché è un uomo di 49 anni palesemente e disperatamente in difficoltà – ha scritto -. Quando qualcuno è a terra non lo si prende a calci, gli si tende la mano come ha fatto Irama. Perché ridere delle disgrazie altrui è la forma più spudorata di meschinità.

E, infine, perché in pochi anni di carriera, prima di perdersi, ha staccato dalla chitarra alcuni brani che sono entrati di diritto tra i classici del cantautorato contemporaneo (tra cui il pezzo di ieri sera). Non so per quanti di quelli in gara a Sanremo si possa dire lo stesso.

Gianluca Grignani è stato un artista a tratti sublime e un abilissimo sabotatore di sé. Vederlo mentre vaga spaesato e confuso per la platea dell’Ariston come se cercasse un’uscita inesistente della sua vita mette tristezza per quello che poteva essere e non è stato. Ma fa ancora più male la furibonda ondata di commenti dei miserabili che lo hanno deriso sui social senza pietà né dignità.

Proprio oggi, nel momento più buio, voglio ricordare a Gianluca quanto talento ha avuto in sorte. E quanta strada ha ancora davanti, sopra e sotto il palco. Perché a dirtelo quando sei il più figo del mondo sono bravi tutti, e c’è la fila”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Tommassini (@lucatommassinidreamer)

Non si tratta, però, è bene precisarlo, del primo episodio di questo tipo che ha per protagonista il cantante. Era già successo nel 2016, quando al concerto di Capodanno si era presentato ubriaco al fianco di Gigi D’Alessio. Ma anche due anni prima nel corso di un concerto di Omar Pedrini.

LEGGI ANCHE >> Gianluca Grignani, il dolore che lo perseguita: “I miei genitori ave avrebbero potuto evitarlo”

Ora l’auspicio di tutti è che quanto accaduto possa spingerlo a risollevarsi, magari grazie al sostegno delle persone che gli vogliono bene.