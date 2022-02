Rocco Papaleo, combatte con una gravissima malattia | “Me l’ha trasmessa mio padre…”

Il poliedrico e pluripremiato attore dispiega il suo talento in molteplici forme. E lo fa nonostante sia affetta da un gravissimo disturbo. Ecco qual è.

Il vulcanico attore lucano è una certezza del cinema italiano. Grazie al suo indubbio talento molti sono i ruoli che lo hanno visto protagonista, ma non sono in tanti a conoscere il disturbo di cui soffre.

Il sud come plus

Rocco nasce in un paese lucano a 900 m d’altezza, Lauria. Lascia il suo paese per frequentare la facoltà di matematica all’università della capitale ed è qui che muove i primi passi in quella che sarà poi la sua carriera, esplorando un po’ tutti i generi: comico, cabaret, musica, recitazione.

Arriva alla popolarità grazie a Classe di ferro, una serie che esplora la vita di alcuni militari di leva. Oltre a recitare in quella fiction, Papaleo ne è anche sceneggiatore, almeno per alcune puntate.

Il suo esordio al cinema avviene sotto l’egida di uno dei mostri sacri della settima arte, il grandissimo Mario Monicelli. Avrà una piccola parte ne Il male oscuro. Leonardo Pieraccioni gli offre un ruolo ne I laureati, film che lo svelerà al grande pubblico.

Il suo esordio alla regia è “con il botto”. Dirige Basilicata coast to coast, scritto da lui stesso, film che verrà osannato dalla critica e consegnerà a Rocco il David di Donatello, il Nastro d’argento e il Globo d’oro come miglior regista esordiente.

Da allora la sua carriera è sempre più luminosa sia in veste d’attore che come regista.

Parlando della sua decisione di non vivere in Meridione, Papaleo afferma che per lui amare il nord non vuol dire lasciare il sud, che è la sua radice, la grande madre. Lui si rivolge al nord come un posto con qualità da cogliere e mettere in pratica se si vuole.

La vita dedita all’arte

L’attore è stato sposato. Dopo il divorzio, i coniugi non hanno affatto interrotti i rapporti; infatti, lei vive nello stesso stabile con il figlio che hanno avuto insieme. A lei sarà sempre legato, ha dichiarato, ma prima di ogni cosa viene il rapporto con suo figlio.

Quello che in molti non sanno è che Rocco è affetto da un gravissimo disturbo ereditato da suo padre. E’ affetto da una gravissima miopia che gli ha causato non pochi problemi. Da bambino, i compagni (simpaticoni) lo chiamavano “quattrocchi”. Però Papaleo non si è mai sentito sminuito da questo problema, anzi, gli permetteva di coltivare l’immaginazione e la fantasia, due elementi che gli sono stati utilissimi nella sua professione.