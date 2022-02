Sabrina Salerno, era a conoscenza di tutto ma ha preferito stare in silenzio | Ora deve recuperare

Sabrina Salerno sarà pure conosciutissima, ma potete dire lo stesso di sua sorella? In molti non la conoscono, ma è una persona molto importante per la showgirl genovese.

Sabrina Salerno è molto conosciuta ed apprezzata in tutta Italia, anche per il suo fantastico look abbinato ad un aspetto fisico da urlo. Artista decisamente polivalente, dato che oltre a fare la cantante è salita sul palco pure da showgirl ed attrice.

E’ divenuta celebre negli anni ottanta proprio grazie alla musica; i suoi album, in special modo Sabrina, Super Sabrina ed Over the Pop, le hanno donato grande successo in tutta Europa.

Il singolo Boys si è posizionato addirittura in terza posizione della classifica britannica, il che è un risultato riuscito davvero a pochi cantanti italiani. Ha proseguito la sua carriera incidendo altri album, e prendendo parte ad alcuni film e spettacoli teatrali e televisivi.

Ha venduto venti milioni di dischi. Arrivando alla sua vita privata, nel 1994 si è fidanzata con l’imprenditore tessile Enrico Monti; nel 2004 è nato loro figlio.

Ha una sorella, Emanuela Introcci, da parte di suo padre che non l’ha mai riconosciuta. Si è ricongiunta alla Salerno solo a metà anni duemila, ma chi è davvero?

Sabrina Salerno, cosa c’è da sapere su sua sorella

Sabrina Salerno, un personaggio dello spettacolo, della musica e della televisione italiana molto conosciuta ed amata. L’ex di concorrente di Ballando con le stelle ha anche una sorella, Emanuela Introcci.

Le due hanno iniziato a conoscersi davvero solo negli ultimi anni, ma in verità l’una sapeva dell’esistenza dell’altra, anche se Sabrina aveva preferito non contattarla prima per non risultare troppo invadente nei confronti di Emanuela.

Ed infatti fu la Introcci a fare il primo passo. Una svolta che la stessa ha definito una vittoria, che considera sua sorella una donna coraggiosa che si è addirittura messa contro un’intera famiglia per conoscerla. Non tutti però la vedono allo stesso modo.

Selvaggia Lucarelli, ad esempio, giudice di Ballando con le stesse, non ha nascosto un po’ di amarezza una volta venuta a conoscenza della situazione. Già, perché secondo lei si tratta in ogni caso di un’occasione mancata.

Non è infatti possibile recuperare mezza vita. In ogni caso, ciò che conta è che le due si siano finalmente ritrovate.

Di tempo ne hanno perso, certamente, ma adesso hanno l’opportunità di costruire un rapporto più solido e bello che mai. L’amore fra sorelle, dopotutto, non può fare altro che aiutare in tal senso.