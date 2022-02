Barbara D’Urso, gli insulti la mandano fuori di testa: “Non sei all’altezza…”

Signora incontrastata della televisione commerciale. Talvolta populista, altre volte nazionalpopolare. Ma lei tira dritto per la sua strada

“Francamente me ne infischio”. E’ uno dei pochi programmi cui non ha partecipato nel corso della sua lunghissima carriera. Ma sembra essere questo il suo pensiero. Ha superato e supera, spesso, anche le polemiche sul suo modo nazionalpopolare di fare televisione. Barbara D’Urso tira dritto, incurante delle polemiche. Sfreccia sulla cresta dell’onda del successo da decenni ormai.

Oggi 64enne, Barbara si mostra sempre in splendida forma. Debutta in televisione alla fine degli anni settanta, partecipando ad alcune delle prime produzioni della nascente Telemilano 58 (poi divenuta Canale 5). Gli inizi sono caratterizzati anche da alcuni ruoli cinematografici. Ma Barbara capisce ben presto che la sua strada è la televisione.

In particolare, sulle reti Mediaset, fa sempre il pieno di ascolti. Conduce diverse edizioni del “Grande Fratello”, nonché altri reality show, spettacoli di intrattenimento e, dal 2008, programmi di infotainment. In particolare “Domenica Live” e “Non è la D’Urso”. Programmi che spesso sono stati tacciati di tratti trash e strappalacrime.

Signora incontrastata della televisione commerciale. Talvolta populista, altre volte nazionalpopolare. In tanti, spesso, hanno infatti contestato il suo modo di fare televisione. A volte fondato sul sensazionalismo o su quella che, negli anni, è stata definita “tv del dolore”. Ma Barbara D’Urso va avanti e continua a essere l’alter ego di Mediaset di Mara Venier per quanto concerne i programmi domenicali.

Barbara D’Urso se la ride

Ma Barbara D’Urso sorride e tira dritto. Le critiche, le polemiche, a volte gli insulti, le scivolano addosso. Anche questo, probabilmente, è il segreto del suo successo. Che continua a non calare di un millimetro. Dal 2003 lavora come conduttrice televisiva in esclusiva su Canale 5. Ma, questa volta, cambierà canale.

La nostra Barbara nazionale, infatti, condurrà la nuova edizione de “La pupa e il secchione”. Il trailer che pubblicizza il reality sta girando moltissimo in televisione, ma non solo. Il format ha scelto di proporre il tormentone di “Madreh”, lanciato dalla “Gialappa’s band” nei programmi “Mai dire…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Con la solita autoironia, Barbara D’Urso condivide il breve video di “Sensualità a corte”, sketch comico nato nel 2005. E la frecciatina eccola: “Madreh…Che paura, sembrate Barbara d’Urso… Che orrore!!”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Bufera negli studi di Mediaset, Federica Panicucci contro Barbara D’Urso | La guerra è aperta

Ma il trailer termina con una crassa risata della nostra Barbara. Che è una risata in faccia a tutte le critiche e a tutti i suoi haters, sulla rete e fuori.