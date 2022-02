Chiara Ferragni e Fedez, il retroscena della loro vita perfetta | Quello che non ti aspetti

Nella docu-serie The Ferragnez, Fedez e Chiara Ferragni mostrano un retroscena importante della loro vita: la terapia di coppia.

Fedez e Chiara Ferragni sono certamente la coppia più conosciuta e in vista del nostro Paese. La loro quotidianità è sugli smartphone di ogni persona abbia accesso ai social network e i due, oltre che per il lavoro, utilizzano i loro profili per mostrare le loro giornate, ma anche per dichiarare apertamente le loro idee e opinioni.

Il rapper e l’influencer di moda possono contare su una platea vastissima a cui rivolgersi, soprattutto per quanto riguarda i loro account Instagram. Fedez conta infatti oltre 13 milioni di followers, ben il doppio invece Chiara Ferragni che scollina oltre i 26 milioni di seguaci.

La coppia più glamour d’Italia, diventata anche un’icona di stile, ha utilizzato la sua fama anche per scopi benefici; come la raccolta fondi per potenziare il reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele, che ha raggiunto i 4,5 milioni di euro in donazioni, o come l’iniziativa per i lavoratori dello spettacolo che si sono trovati in difficoltà a causa del Covid.

Ma sui Ferragnez si fanno anche tante chiacchiere riguardanti il gossip e le voci di ipotetiche crisi tra loro due sono sempre dietro l’angolo. Loro, però, hanno sempre smentito e anzi ultimamente hanno portato in auge un importante retroscena sulla loro vita: ovvero quello di seguire con costanza una terapia di coppia.

Fedez e Chiara Ferragni, la rivelazione sulla terapia di coppia

Lo scorso dicembre è arrivato su Amazon Prime Video “The Ferragnez”, la docu-serie incentrata sulla vita di coppia proprio tra Fedez e Chiara Ferragni. Nello show sono stati mostrati lati mai visti del rapper e dell’influencer e uno di questi, che forse ha sorpreso e non poco i fan, ha riguardato proprio il fatto di andare in terapia di coppia.

E proprio trattando e mettendo in scena questo argomento, i due hanno provato ad abbattere una barriera tra loro e i followers che vedevano come perfetta la loro relazione. Ma così facendo hanno anche provato a sensibilizzare gli spettatori sull’argomento, cercando di normalizzare l’andare in terapia; che sia individuale o di coppia.

“La cosa più interessante, credo, sia cercare di normalizzare l’andare in terapia, di coppia e non solo. In generale. Non sono un bravo recensore, però è stato molto interessante” ha infatti dichiarato Fedez sull’argomento nel corso di un’intervista a Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio.