Dall’11 febbraio niente mascherine all’aperto in tutta Italia, tranne che…

Mentre un po’ tutta Italia tira un sospiro (in tutti i sensi), c’è chi va in netta controtendenza. Ecco cosa sta succedendo

La luce in fondo al tunnel? Lo speriamo davvero. Dall’11 febbraio, infatti, in Italia decade l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. Un piccolo barlume di normalità a circa due anni dallo scoppio, drammatico, della pandemia da Covid-19. Ma c’è qualcuno che va in controtendenza. Sempre controcorrente. Per cautela o per scelta politica?

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’ordinanza dell’8 febbraio, del ministro della Salute, Roberto Speranza, che dispone la fine dell’obbligo delle mascherine all’aperto, a partire dall’11 febbraio. Una misura che tanti italiani aspettavano, così fiaccati da due anni di lockdown, restrizioni e preoccupazioni per via del dilagare della pandemia da Covid-19, con tutte le varianti che si sono succedute in questi mesi.

L’ordinanza del ministro Speranza, comunque, non mette definitivamente via l’uso delle mascherine. Questi presidi di protezione dal contagio, infatti, saranno con noi ancora per un po’. L’ordinanza sancisce infatti che bisognerà portarle con sé ed indossarle in caso di affollamenti. Rimane l’obbligo fino al 31 marzo, di indossare le mascherine nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private.

“Fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale – si legge nell’ordinanza riportata nella Gazzetta Ufficiale (articolo 1) – di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida, nei luoghi all’aperto è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con se’ i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti”.

Contestualmente, l’ordinanza sancisce la riapertura delle discoteche che, come ricorderete, furono chiuse mesi fa proprio per arginare il proliferare dei contagi. Insomma, buone notizie. Ma c’è chi, invece, mantiene la linea dura.

Stop alle mascherine all’aperto (quasi) ovunque

C’è un’unica regione, infatti, che continuerà a mantenere l’obbligo. Ed è la Campania. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha infatti firmato l’ordinanza contenente ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid. Da sempre, De Luca è uno dei presidenti più oltranzisti nella lotta al Covid. Ricorderete le sue sortite sui “lanciafiamme”. Per qualcuno, quindi, quella di De Luca è una scelta politica, più che di effettiva tutela della salute pubblica.

Nel documento, De Luca ha ordinato che “fatta eccezione per i soggetti esclusi dall’obbligo l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento – nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, e nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi”.

Regole molto ferree e stringenti, quindi, per i cittadini campani: “Si raccomanda ai soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente – a tutela della propria e della altrui sicurezza – i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutte le aree terminal (ivi compresi banchine, moli e binari) nonché all’ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma l’osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagi”.