Donatella Rettore, conoscete il marito? Sono stati fidanzati 28 anni, hanno sempre fatto tutto insieme

Donatella Rettore e Claudio Rego stanno insieme da più di 40 anni: i due si sono trovati grazie alla passione per la musica.

La carriera di Donatella Rettore ha avuto inizio a partire dai primi anni Settanta: col passare del tempo, si è confermata come cantautrice, conquistando il pubblico con la sua immagine e le sue performance provocatorie.

La sua storia d’amore con il musicista Claudio Rego ha avuto inizio nel 1977: a farli incontrare è stata la passione condivisa per la musica. I due si sono sposati nel 2005 e portano avanti la loro relazione da 45 anni.

Claudio Regio: il racconto del primo incontro con Donatella Rettore

Claudio Regio e Donatella Rettore sono riusciti a costruire una relazione stabile e duratura. I due artisti sono uniti sentimentalmente e artisticamente: insieme, hanno dato vita ad alcuni dei brani più famosi di Donatella, tra i quali Kobra e Splendido Splendente.

Rego è un musicista ed è stato l’autore di diverse colonne sonore cinematografiche. Inoltre, ha curato i testi di molte canzoni, in particolare della Rettore. Nel corso di un’intervista a Domenica In, ha raccontato di come sia iniziata la relazione con Donatella.

“Ci siamo incontrati in due occasioni differenti. La prima in uno studio di registrazione ed è stato un incontro quasi catastrofico” ha spiegato. Il loro primo incontro non è andato per il meglio e i due si sono “veramente odiati” come affermato dal musicista.

Il fato ha voluto che i due si ritrovassero e, da allora, non si sono più lasciati. “Ci siamo incontrati dopo qualche mese inaspettatamente in un festival rock a Taranto e abbiamo fatto coppia fissa, non ci siamo più mollati” ha proseguito Rego.

Il musicista ha ricordato come, tornando da Taranto in pulmino, abbia appoggiato una mano sulla spalla di Donatella, restando in quella posizione per quasi cinque ore di viaggio. Così si è creato il legame che li tiene uniti ancora oggi, dopo tanto tempo.

Una vita insieme

“La nostra è stata una vita molto articolata, con momenti spettacolari, momenti complicati, una vita decisamente entusiasmante, felice”: queste le parole del musicista nel descrivere la storia d’amore con la moglie.

I due si sono sempre sostenuti a vicenda, vivendo insieme anche i periodi più duri. Tra questi, il tumore al seno che ha colpito la Rettore nel 2020. Durante un’intervista ad Oggi è un altro giorno, Donatella ha raccontato alla conduttrice Serena Bortone del periodo di lotta contro alla malattia.

“È stato sempre sorridente” ha spiegato, in riferimento al marito, che ha cercato di rassicurarla prima dell’intervento dicendole che non le sarebbe successo nulla. “Quando è venuto a prendermi in pieno lockdown mi ha portato un cucciolo che mi è saltato subito addosso” ha concluso la cantante.