Figurine Panini introvabili: ecco quelle che valgono una fortuna

Boom dei prezzi online degli album figurine Panini. Ecco il set completo dei Calciatori Panini 1999-2000 Set da 743 carte.

Il recente mercato che si è sviluppato ha come centro le figurine Panini, avviene sui siti di e-commerce, tra i più fruttuosi c’è sicuramente eBay. Il collezionismo, soprattutto dopo la pandemia, è diventato un passatempo che accomuna sempre più persone.

Tra gli oggetti collezionati non ci sono solo monete o banconote, ma sono sempre di più gli appassionati delle figurine di ogni tipo, da quelle dei fumetti e maga, come dei Pokemon, a quelle dei calciatori Panini.

Dover trovare tutte le figurine da attaccare sull’album è stato il gioco preferito di molti bambini negli anni 90, ma non solo, anche i più grandi si dilettavano in questo passatempo piacevole. Ma non tutti sanno che questo hobby è diventate recentemente molto remunerativo. Ci sono infatti alcune figurine che valgono ad oggi cifre anche a 3 zeri data la loro scarsità.

Com’è nata l’idea

Gli album dalla Panini, celebre casa editrice italiana specializzata nella pubblicazione di figurine e fumetti, nasce nel 1960 grazie ai fratelli Benito e Giuseppe Panini. I due acquistarono un lotto di vecchie figurine delle edizioni “Nannina” vendendole a 10 lire l’una. Il successo fu enorme e inaspettato arrivando a vendere tre milioni di figurine. L’anno successivo decisero di stampare in proprio le figurine ideando anche un album per la loro raccolta. Le vendite arrivarono a 15 milioni di bustine.

Negli anni ’90 l’azienda subisce una forte crisi e in quel periodo si stampa il minor numero di figurine in assoluto. Nel 1962 ci sono numerosi cambi di proprietà e per la prima volta le carte vengono stampate a colori. Le figurine Panini allora tornano alla loro antica fortuna grazie anche ai concorsi a premi, e il numero di carte arriva a 600.

Nel 1999 esordì il primo sito web dedicato interamente alla raccolta anche se l’album era già stato presentato nei due anni precedenti nel sito ufficiale della Panini.

Ecco le figurine Panini che ti faranno guadagnare

Tra le carte calciatori Panini più costose sono sicuramente quelle di serie A, tra quelle che circolano su eBay c’è i set da collezione 1999-2000 del Bologna, Bari, Inter, Cagliari, Lazio, Fiorentina, Juventus e Lecce. Tutti ad un prezzo di ben 199 euro.