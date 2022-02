Figurine Panini, sapete che un semplice album completo può valere cifre stellari?

Schizza alle stelle il valore di un album completo. È il momento di passare all’incasso dopo anni di pazienza, di scambi, di attesa. Su ebay i collezionisti si combattono a colpi di rotoli di euro.

Quanta pazienza, quante giornate impiegata a cercare le nostre figurine e a scambiarle. “celo, celo, celo, celo… MANCA”.

Centinaia di giocatori memorizzati, le figurine più rare, quasi introvabili. E quelle preziose, metallizzate, cangianti, delle sezioni speciali. Tutto questo è stato l’infanzia e l’adolescenza di moltissimi ragazzi e ragazze.

Panini: un’azienda da 2 miliardi di euro

Dopo 60 anni di storia, che hanno acceso la mania collezionistica in milioni e milioni di italiani, l’azienda modenese produttrice delle famose figurine ha un valore di 2 miliardi di euro.

Nata nel 1961, l’azienda ha passata da azienda familiare a parte di grandi gruppi editoriali, prima italiani, poi internazionali. Una storia societaria molto movimentata, che ha visto l’azienda leader mondiale nella produzione di figurine passare di mano in mano senza mai muoversi da Modena. Oggi l’azienda, che continua a produrre 5 milioni di figurine ogni anno, si è lanciata anche nel mondo del web e dei nuovi media.

Dopo anni di risultati economici straordinari il gruppo Panini è di nuovo stato messo in vendita. Nel 2020 il fatturato è stato di 800 milioni di euro, molto vicino al record assoluto di 939 milioni raggiunto nel 2018, nell’anno dei mondiali in Russia.

Non è strano che un’azienda di figurine faccia risultati fuori dalla norma in un anno di mondiali, è strano che dopo un anno così straordinaria i fatturati continuino allo stesso livello senza flettere. Un’eccezionalità che si riflette nella valutazione stellare che è stata data dell’azienda. Nel frattempo i suoi storici album, per chi è riuscito a completarli, valgono sempre di più.

Basta fare un giro su ebay per scoprire le quotazioni stratosferiche che un album completo ha raggiunto negli ultimi tempi.

Persino un album non particolarmente storico come quello in vendita in questo momento, presentato da un collezionista specializzato di Ruvo di Puglia, ha raggiunto una quotazione di affezione.

È del 2000, e nel lotto è presente l’album più il set completo di figurine da incollare. Uno sforzo collezionistico notevole, compiuto oltre 20 anni fa.

La richiesta del venditore è di ben 350 euro. E si tratta di un album con serie completa ancora imballato, così come è stato venduto.

Un prezzo altissimo per un album tutto sommato “normale”. Immaginate quanto può valere il vostro, pieno di figurine trovate e incollate una per una. Più che un divertimento, raccogliere figurine da ragazzi è stato un investimento.