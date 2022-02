Grande Fratello VIP, la sua insicurezza lo ha portato ad affidarsi alla chirurgia | Lo riconoscete?

Il Grande Fratello VIP è un programma televisivo che dà spazio veramente a tantissime persone. Una di queste ha fatto uso della chirurgia estetica.

Il Grande Fratello Vip, la cui ultima edizione terminerà a marzo, vede fra i suoi protagonisti assoluti Alessandro Basciano.

In passato è stato anche corteggiatore di Uomini e donne; ha un bellissimo legame con sua madre Giovanna e la sorella Giorgia Nicole, che è una modella ed in passato ha partecipato a Ciao Darwin.

Il gieffino, comunque, è anche un imprenditore ed un grande appassionato di automobili. Per sua fortuna, infatti, gestisce da oltre dieci anni un autosalone di macchine di lusso con autolavaggio.

In passato ha anche lavorato a Roma prima di diventare famoso in televisione. Ha una grande passione anche per il fitness. In passato è stato anche calciatore, pur interrompendo la sua carriera molto in fretta.

Ha pure rivelato di aver aperto un ristorante a Madrid. E’ padre del piccolo Nicolò, avuto con l’ex fidanzata Clementina Deriu. Al momento risulta essere single.

Alessandro Basciano ritoccato? I dettagli che non ti aspetti

Alessandro Basciano è uno dei più apprezzati nella casa del Grande Fratello Vip. Lo è sicuramente per ben tre concorrenti, ovvero Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Jessica Selassié.

Non si tratta però del semplice ragazzo medio, “bello e basta”. Come raccontato dallo stesso Alessandro, è molto insicuro e proprio per questo si è sottoposto ad alcuni interventi chirurgici dato che non si piaceva particolarmente esteticamente parlando.

Nello specifico, ha subito interventi di chirurgia estetica per modificare orecchie e denti. Un cambiamento che lo rende finalmente felice dato che può sfoggiare tranquillamente il suo sorriso senza paura dei giudizi altrui.

Tantissime le persone, non solo famose, che come lui vogliono migliorare la propria situazione fisica. Non soltanto per un discorso legato all’aspetto esteriore. Ma anche per una questione di autostima che spesso fa la differenza per le persone che prendono decisioni del genere.

Alessandro Basciano è solo l’ultimo di una lista davvero lunga, che varia dai famosissimi alle persone più comuni.

Certo, magari solitamente si vanno a toccare altri lati del corpo, ma si tratta di operazioni mediche che vanno – ovviamente – a discrezione del paziente. Vedendo le foto recenti, il gieffino può essere più che soddisfatto del risultato finale.