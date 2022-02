Luca Argentero, beccato mentre bacia un’altra | L’attore sembra aver perso la testa!

Luca Argentero rompe la sua privacy e pubblica sul suo profilo Instagram una foto che ha lasciato i suoi fan a bocca aperta.

Oggi Luca Argentero è conosciuto per essere un bravissimo attore, sia al cinema che in televisione. In pochi sanno che è diventato famoso dopo aver partecipato al Grande Fratello. Luca Argentero (fonte: gettyimages)

Classe 1978, Argentero nasce a Moncalieri, in provincia di Torino. L‘attore completa i suoi studi al collegio e intraprende l’università di economia e commercio. Nel frattempo lavora come barman e nel 2004 si laurea quando ormai è già conosciuto in tutta Italia per essere il bellissimo concorrente del GF nel quale arriva al terzo posto.

La vita privata

Questi anni sono fondamentali per l’attore perché oltre alla sua carriera lavorativa ci sono dei forti cambiamenti anche nella sua vita privata. Nel 2004 infatti Luca Argentero si fidanza l’attrice e doppiatrice Myriam Catania e nel 2009 si sposano.

5 anni dopo però la coppia va in crisi e si separa forse anche a causa di un’altra donna. Nel 2015 infatti l’attore mentre sta girando “Vacanze ai Caraibi” conosce Cristina Marino. Cristina è una ragazza dal sorriso contagioso, semplice che ha fatto subito innamorare Argentero. Nel 2021 i due decidono di sposarsi a Città della Pieve, in provincia di Perugia, con una cerimonia intima.

Di Cristina sappiamo che è molto attiva sui social, Cristina Marino è seguita su Instagram da oltre 500mila persone, infatti oltre alla sua carriera da attrice coltiva anche quella da influencer. L’attrice nasce nel 1991 nel capoluogo lombarde, ma i suoi genitori provengono dal Sud Italia.

Suo padre infatti è siciliano, mentre la mamma è pugliese. Fin da piccola coltiva la passione per la recitazione e partecipa ad alcune campagne pubblicitarie. Un altro amore che nasce fin dall’infanzia è quello della danza, che coltiva studiando all’Accademia Carcano di Milano.

La sua carriera inizia come modella, poi si trasferisce a Roma con il sogno di diventare attrice. Il suo primo ingaggio importante è nel 2009, quando interpreta la protagonista del film di Moccia “Amore 14”, molto amato dagli adolescenti.

Dopo qualche anno ottiene un ruolo in “Vacanze ai Caraibi”, accanto a Christian De Sica e al suo futuro marito Luca Argentero. Ultimamente invece ha spostato le sue energie nel mondo dell’imprenditoria fondando la piattaforma online che si occupa di salute, benessere e fitness.

LEGGI ANCHE: Carmen Consoli, alla ricerca del padre del figlio avuto 8 anni fa | La pandemia ha rallentato tutto

Il bacio di Luca Argentero su Instagram

Dall’amore con la moglie Cristina Marino nel 2020 nasce sua figlia Nina Speranza e sul suo profilo Instagram l’attore decide di pubblicare una foto in bianco e nero con la piccola.

Nella descrizione scrive: “A love story”, mentre nello scatto si intravedono lui che abbraccia la figlia mentre si scambiano un bacino. La foto risale alla recente vacanza alle isole Maldive.