Riconoscete questa bambina? Tra lei ed il marito non si sa chi è più famoso

Vedere bambini divenuti poi famosissimi e di grande successo fa sempre un certo effetto. La protagonista del nostro articolo di oggi è impossibile da non conoscere.

Avete mai sognato da bambini di realizzare i vostri più grandi sogni? Beh, questa splendida bambina ce l’ha fatta. Ma di chi stiamo parlando? Calma, procediamo per gradi. Questa bellissima bambina bionda con gli occhi azzurri, si può dire che abbia avuto tutto dalla vita.

A partire da due genitori che l’hanno amata e seguita in ogni momento della sua vita. Parliamo di Marco, un dentista, e Marina, scrittrice. Ha anche due sorelle, Francesca e Valentina, ed un fratello da parte di suo padre.

Ha frequentato il liceo classico intitolato a Daniele Manin di Cremona ed in seguito ha studiato giurisprudenza all’università Bocconi, anche se non ha terminato gli studi.

Oggi è principalmente un’imprenditrice di enorme successo e lodata non solamente in Italia ma anche in tutto il mondo, a dimostrazione che se ci tieni veramente e lavori sodo nessun sogno è davvero irrealizzabile.

E’ sposata ed è pure la madre di due splendidi figli; allora, avete capito chi è? No? E va bene, vuotiamo il sacco: stiamo parlando di Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni, la bambina diventata donna di successo: carriera e vita privata

Quella bambina dai capelli biondissimi e dagli occhi azzurri è proprio Chiara Ferragni. Nata a Cremona il 7 maggio 1987, oltre ad imprenditrice di grande successo, è pure blogger, designer ed influencer.

Nel 2016 ha ufficializzato una relazione con il rapper italiano Fedez, che ha poi sposato nel 2018 in Sicilia. Da questa storia d’amore sono nati due figli, Leone e Vittoria, e sulla loro famiglia è stata realizzata pure una serie tv targata Amazon Prime Video.

La sua carriera inizia nel 2009 quando crea insieme a Riccardo Pozzoli un blog. Nel 2010 presenta una linea di scarpe e nel 2013 collabora con Steve Madden per la progettazione di una collezione di scarpe in vista della primavera 2014.

Nell’aprile dello stesso anno diventa la prima fashion blogger ad apparire su una copertina di Vogue. Nel 2016 viene nominata global ambassador di Pantene, testimone di Amazon moda e posa pure per Vanity Fair.

Nel 2017 viene scelta da Swarowski come testimonial della collezione natalizia, al fianco di modelle come Naomi Campbell. Nel 2018 viene scelta invece come testimonial di Intimissimi. Il suo successo continua ancora oggi, sia sul web che nel mondo della moda.

E’ stata pure protagonista di un documentario, Chiara Ferragni – Unposted. Nel 2021 ha lanciato la propria linea di gioielli.

Come dimenticare, poi, il contributo che lei e Fedez hanno dato alla lotta contro la pandemia di Covid-19 in Italia nel momento più delicato in assoluto.

In che modo? Grazie ad una raccolta fondi volta ad aumentare i posti letto della terapia intensiva e sostenere numerose associazioni ed organizzazioni di volontariato per sostenere l’emergenza.

La coppia ha donato 100.000 euro, ma il grande risultato è arrivato grazie a 206.000 donatori ed a 180.000 condivisioni.

Risultato: raccolti quasi 17 milioni di euro. Una campagna incredibile, divenuta tra le dieci più grandi al mondo, almeno fra quelle dedite al crowdfunding (finanziamento collettivo). Però, questa bambina di strada ne ha fatta!