Riconoscete questa ragazza? Non era carnevale.. indossava già abiti e trucco di scena

Un infortunio le impedisce da qualche anno di poter ballare. Ma resta una delle danzatrici e delle coreografe di maggiore qualità del panorama italiano. Eppure, vedendo la sua prima apparizione televisiva forse in pochi avrebbero scommesso su di lei. Ma aveva appena 15 anni. E il tempo, si sa, cambia le cose. Non avete ancora indovinato chi è questa ragazzina un po’ timida e impacciata?

L’immagine risale a un video del 1981, in cui la giovane interpreta un brano della Bella Addormentata. E, ovviamente, dimostra di essere già molto brava con il suo costume azzurro bordato di piume. Insomma. Il talento poteva già intravedersi, anche dalle immagini sgranate che abbiamo recuperato su YouTube. Non avete idea di chi stiamo parlando?

Vi diamo qualche indizio. Senza aiutarvi troppo, però! Che la sua carriera potesse essere di grande livello era quasi “scontato”, visto che, già da piccolissima, studia danza con con maestri di fama internazionale. Ma apprende effettivamente l’arte di danzare all’Opera di stato di Budapest. Successivamente, grazie a una borsa di studio, frequenta il Corso di Perfezionamento Professionale di danza a Reggio Emilia. Una curiosità che vi diamo è che alcuni anni dopo sarà docente proprio in quella scuola.

Ancora forse è troppo poco per indovinare. E allora vi diciamo che a metà degli anni ’80, circa 20enne, entra a far parte dell’Aterballetto diretto da Amedeo Amodio, dove interpreta ruoli da prima ballerina in coreografie di alcuni tra i più grandi coreografi del secolo scorso. Qualche nome: Ailey, Balanchine, Forsythe, Tetley, Childs e altri. E’ quello il momento in cui capisce veramente che la danza è la sua vita, visto che ha il privilegio di ballare accanto a grandi interpreti del mondo della danza come Elisabetta Terabust, Alessandra Ferri, Monique Loudières, Alessandro Molin, Vladimir Derevianko, Julio Bocca.

Non avete ancora capito? Eh va bene, ve lo diciamo. Questo scricciolo appena 15enne nel 1981 è la ballerina e coreografa Alessandra Celentano. Artista capace di esibirsi in Europa, Stati Uniti, Canada, Brasile, Algeria, Tunisia e Venezuela.

Lo zio famoso

Vi starete chiedendo se vi è una parentela con il famoso “Molleggiato”. Ebbene sì. È figlia di Alessandro Celentano, fratello del cantautore Adriano Celentano, che è quindi suo zio, e cugina del cantautore Gino Santercole, figlio di Rosa Celentano, sorella di Alessandro e Adriano.

Alessandra, però, non ha mai temuto un cognome così ingombrante. E ha proseguito per la sua strada, diventando maître de ballet nei maggiori teatri d’Italia: Teatro alla Scala di Milano, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Comunale di Firenze e Teatro San Carlo di Napoli. Una ballerina capace di destreggiarsi insieme ai mostri sacri della disciplina: da Carla Fracci a Roberto Bolle.

Ovviamente il grande pubblico la conosce per la sua partecipazione, a partire dal 2003, al programma televisivo Amici di Maria De Filippi in qualità di insegnante di danza classica e coreografa. Negli ultimi anni, infatti, Alessandra Celentano si è dovuta dedicare maggiormente alla coreografia e meno al ballo. Soffre infatti della sindrome dell’alluce rigido, comune nei ballerini, a causa della quale si è sottoposta ad alcuni interventi chirurgici, il più recente nel 2017.

Questa patologia le impedisce di ballare. Ma resta una delle interpreti di maggiore spicco del settore. E in pochi l’avrebbero detto vedendo quello scricciolo sdentato e con il trucco pesante tipico degli anni ’80.