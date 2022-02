Valentina Ferragni, la grande passione che diventa arte | Fa venire i “Brividi” ai suoi followers

“Finally I can fly again” scrive come didascalia del bellissimo video pubblicato. E i tanti fan su Instagram impazziscono

Non è famosa come la sorella Chiara. Ma di sicuro Valentina Ferragni sta scalando le classifiche. Ha da poco compiuto 29 anni ed è, ovviamente, attivissima sui social. Dove il suo seguito cresce a dismisura. Anche perché spesso pubblica contributi molto particolari e interessanti. Per esempio, questo che vi proponiamo. Una passione davvero insolita!

Dicevamo che, come la famosa Chiara, compagna di Fedez, anche la sorella Valentina Ferragni è molto attiva sui social. E anche lei ha un brand tutto suo. Ovviamente all’insegna del glamour e di tutto ciò che è di tendenza al momento.

L’expertise artigianale della manifattura italiana è il filo rosso di ogni creazione Valentina Ferragni. Interamente disegnati e prodotti in Italia, i gioielli Valentina Ferragni vogliono essere un’ode all’heritage della gioielleria italiana. Grazie al lavoro di esperti maestri orafi che fanno della tradizione artigianale il vero fiore all’occhiello dei gioielli.

Ogni gioiello Valentina Ferragni viene realizzato con materiali di pregio come argento 925 e placcature in oro 24kt o platino e le lavorazioni di smaltatura, incastonatura e rifinitura sono interamente realizzate a mano. Insieme al Made in Italy, infatti, l’Handmade è ciò che differenzia davvero ogni gioiello.

La lavorazione completamente artigianale e fatta a mano dà vita a prodotti unici. Ognuno con una propria anima e personalità. Motivo per cui ogni piccola differenza non è da considerarsi un difetto, ma una caratteristica peculiare e originale di ogni singola creazione.

La passione di Valentina Ferragni

Spesso, quindi, le pubblicazioni su Instagram di Valentina Ferragni riguardano le sue creazioni, la sua vita molto trendy e fashion. Sulle orme della sorella Chiara, unanimemente considerata la prima influencer italiana e quella di maggiore successo.

Valentina è ancora giovane e avrà tempo e modo di diventare famosa quanto l’illustre sorella. Intanto, però, si esercita. No, non nell’uso dei social network. Con quelli è già molto brava. Si esercita per quella che è la sua grande passione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

“Finally I can fly again” scrive come didascalia del bellissimo video pubblicato. Mai avremmo immaginato di apprendere che Valentina Ferragni è una bravissima ballerina di pool dance. Con un bellissimo due pezzi di colore nero, la giovane e bella Valentina non solo mostra un fisico da sballo, ma anche doti artistiche di grande livello.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Chiara Ferragni: outfit da urlo anche in montagna.. ma fa discutere | A cena “quasi in topless”

Le sue acrobazie attorno al palo sulle note di “Brividi” di Blanco e Mahmood fanno impazzire i fan e i followers. E la scalata (sul palo e sui social) continua…