Fresco di trasferimento alla Juve, Dusan Vlahovic starebbe pensando solo ai bianconeri e avrebbe lasciato un’influencer da 1,5 milioni di follower.

Dusan Vlahovic è l’uomo del momento nel calcio italiano. A Firenze in molti lo odiano, in bianconero i tifosi già lo amano. Negli ultimi giorni di mercato, il bomber si è infatti trasferito dalla Fiorentina alla Juventus scatenando, al contempo, le ire dei sostenitori viola e la gioia di quelli juventini.

E il serbo ci ha messo pochissimo a mettere il suo primo sigillo con la maglia della Vecchia Signora. Contro il Verona, al suo esordio, ci ha solamente 13′ a segnare la sua prima rete da neo calciatore bianconero.

Ma dal suo arrivo a Torino, di Vlahovic non si è parlato solo di campo ma anche di vicende extra calcistiche; come la sua vita sentimentale. Il settimanale Chi parla infatti di un serbo concentrato solamente sulla Juventus e che avrebbe lasciato un’influencer da 1,5 milioni di follower.

Si tratterebbe di Maria Sole Pollio, giovane napoletana vista in tv in Don Matteo e a Battiti Live. La ragazza classe 2003, oltre che in televisione e sui social, è nota anche in libreria con il suo romanzo Oltre.

La bruna campana e Vlahovic non hanno mai ufficializzato la loro relazione ma sui social, oltre che a seguirsi a vicenda, si sono spesso scambiati commenti amorosi, emoticon di cuori rossi e svariati like.

Vlahovic lascia Maria Sole Pollio: c’entra una nuova fiamma?

Maria Sole Pollio prima di Vlahovic avrebbe avuto un’altra relazione con un volto noto della televisione italiana; ovvero Deddy, cantante che si è fatto conoscere nell’ultima edizione di Amici arrivando fino alla finale.

Ma la storia tra il bomber della Juventus e l’influencer sarebbe ora finita e i motivi sarebbero da riportare alla voglia di fare bene in campo del calciatore, e non solo.

Negli ultimi giorni, infatti, è circolata la voce di una possibile vicinanza sospetta tra Vlahovic e Carolina Stramare; modella genovese 23enne vincitrice di Miss Italia 2019 e volto di punta di Helbiz Live nelle trasmissioni dedicate al calcio Serie BKT e “A bordo campo”.

A gennaio ci sarebbe stato un incontro a lume di candela tra i due per festeggiare i compleanni di entrambi a pochi giorni di distanza; il 27 per lei e il 28 per lui.

Lo scorso 17 gennaio, inoltre, la Stramare era stata vista sugli spalti dello stadio Franchi per Fiorentina-Genoa, match in cui Vlahovic indossava la maglia viola. Insomma obiettivi sportivi, ma anche un nuovo amore, le cause della rottura tra il serbo e Maria Sole Pollio.