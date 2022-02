Alberto Matano, è imparentato con Frank Matano? Finalmente il conduttore fa chiarezza

In tanti si chiedono se Alberto Matano e Frank Matano siano fratelli. Ed è proprio il conduttore Rai a svelare la verità sulla questione.

Alberto Matano è uno dei volti nuovi della nostra televisione. La sua è una presenza fissa soprattutto durante i pomeriggio infrasettimanali nei salotti delle case degli italiani, vista la sua conduzione de La Vita in Diretta in cui, insieme ai suoi ospiti, sviscera e analizza fatti di cronaca e non.

Nel corso della sua carriera di giornalista in Rai, Matano ha ricoperto vari ruolo e condotto diversi programmi. Comincia nel 1999 quando segue principalmente la politica per il Giornale Radio. Dal 2013 al 2019 è invece alla conduzione del TG1 delle 20.

Ha condotto anche Uno Mattina Estate ed è stato opinionista in più edizione del show del sabato sera di Rai 1 Ballando con le Stelle. A ottobre 2021 fa commuovere tutti i suoi telespettatori, facendo coming out nel corso de La Vita in Diretta.

Commentando infatti gli applausi dei parlamentari all’affossamento del DDL Zan dichiara di essere stato vittima, da giovane, di omofobia e insulti di vario genere.

Ma da quando Alberto Matano è diventato un volto noto della televisione italiana, in tanti si sono chiesti se lui e Frank Matano fossero parenti visto appunto il cognome in comune. E a svelare il mistero è stato lo stesso conduttore.

Alberto Matano e Frank Matano parenti: la verità del conduttore

Frank Matano è un comico italiano che si è fatto conoscere al pubblico grazie ai suoi sketch su YouTube. Nel 2009 ha la sua prima esperienza televisiva facendo da inviato per Le Iene e da quel momento arriva la sua ascesa.

Dal 2015 è uno dei giudici di Italia’s Got Talent, ruolo che ricopre tuttora, e proprio in quell’anno vince il premio come “Personaggio rivelazione dell’anno”. Nel 2019 ha partecipato al comedy show di Amazon Prime Video LOL – Chi Ride è Fuori.

Ma quindi Alberto e Frank Matano sono fratelli o parenti di qualche grado? La risposta è no, e l’ha data il conduttore Rai in una intervista a Diva e Donna: “Non siamo parenti, anche se i Matano hanno tutti un ceppo campano e poi si disperdono nel mondo”.

Leggi anche >>> Il coming out di Alberto Matano: “L’omofobia provata sulla mia pelle…”

“Frank e io non ci siamo mai incontrati. Solo una volta ci hanno messo in contatto telefonico a Un giorno da pecora. Ci hanno fatti neri” ha spiegato Alberto Matano mettendo la parola fine al mistero sulla loro parentela.