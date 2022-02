Carmen Russo, si divide professionalmente da Enzo Paolo | Sceglie un compagno più giovane

La bionda e procace showgirl è impegnata in un balletto molto strong con un altro. La prova in un video pubblicato su Instagram

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono una delle coppie più apprezzate del panorama televisivo italiano. Un po’ sui generis, a volte. Ma comunque sempre molto graditi al grande pubblico, che stima la loro unione.

Una coppia molto affiatata, che nel 2013 ha anche dato alla luce una bambina. Nonostante l’età avanzata. Amore e passione cementati dalla danza, arte che condividono. Ma, questa volta, Carmen Russo ha fatto un altro tipo di scelta. Una scelta che mai avremmo immaginato di dover commentare.

Ballerina, showgirl e attrice. Biondissima, sempre procace e con forme esplosive. Per Carmen Russo il successo tra gli anni ’70 e gli anni ’80. Il suo fisico da maggiorata l’aiuta e la rende una vera e propria icona sexy. Lei ci mette del suo, con un atteggiamento sempre molto sensuale e provocante. Una carriera cinematografica che si interrompe nel 1983 con il film “Paulo Roberto Cotechiño centravanti di sfondamento”. Anche se nel 2019 l’abbiamo rivista in “Sono solo fantasmi” di Christian De Sica.

Negli ultimi anni, la presenza di Carmen Russo in televisione è stata abbastanza frequente. Soprattutto nei reality show. Come “L’Isola dei famosi” e il “Grande fratello vip”. E dove non c’era lei, c’era il compagno di sempre, Enzo Paolo Turchi, sposato nel 1987.

Carmen sceglie un altro compagno

Mai, quindi, avremmo pensato di dover scrivere un articolo del genere. Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, infatti, si sono dimostrati sempre molto uniti. Sia sul lavoro, che nella vita privata. Nonostante non siano più giovanissimi, hanno infatti anche avuto una figlia nel 2013. Ma questa volta Carmen ha sorpreso davvero tutti.

Ebbene, Carmen ha scelto un altro partner nel ballo. Lo apprendiamo tramite i social. Non quello della nota ballerina e showgirl. Ma tramite quello di Giacomo Urtis. E’ proprio lui, tramite Instagram, a darci la stupefacente notizia.

Dermatologo e chirurgo estetico venezuelano di 44 anni è diventato famoso per avere molti personaggi vip tra i suoi clienti e per frequentare spesso i programmi di Barbara D’Urso. Si è fatto conoscere per aver partecipato nel 2017 all’ “L’Isola dei famosi” e al GF VIP 5.

In uno dei suoi ultimi post pubblicati su Instagram, dove è seguitissimo, il nostro Giacomo è impegnato in un balletto insieme a Carmen Russo, sulle note di una musica techno molto strong. “Non riesco a vedere tutta questa differenza tra me e @enzopaoloturchi 😂😂😂😂 grandeeeee @carmenrussoreal ❤️❤️❤️” scrive.

Ovviamente, quindi, è tutto uno scherzo. E una delle coppie più apprezzate della tv può continuare anche a lavorare insieme.