Chiara Ferragni, forse l’unica cosa che non si sa di lei | Spunta un nuovo viso nella foto di famiglia

I seguaci di Chiara Ferragni conosceranno anche le sue due sorelle: Francesca e Valentina. Non tutti sanno, però, che la loro è una famiglia allargata.

Chiara Ferragni è l’influencer italiana più conosciuta e seguita a livello nazionale e internazionale. Non è, però, l’unica diva della famiglia. Anche le sue sorelle, Francesca e Valentina, vantano milioni di seguaci sui social.

Le tre sorelle sembrano molto unite e i followers sono abituati a vederle spesso insieme nei loro post e storie di Instagram.

Le sorelle Ferragni: Chiara, Francesca e Valentina

Chiara Ferragni è stata la prima fashion blogger a comparire su una copertina di Vogue. Se pensiamo al mondo dei social network e degli influencer, non possiamo fare a meno di collegarlo alla sua figura.

Da quando ha creato il suo blog The Blonde Salad nel 2009, la sua è stata una strada in salita: col passare degli anni, è diventata una celebre blogger e imprenditrice conosciuta anche oltreoceano.

Figlia del dentista Marco Ferragni e della scrittrice Marina Di Guardo, è la più grande tra le sorelle Ferragni. Infatti, Chiara ha 34 anni, mentre Francesca e Valentina hanno rispettivamente 32 e 29 anni.

Francesca, che ha annunciato di essere incinta poco dopo le vacanze natalizie, ha seguito la strada del padre diventando una dentista e lavorando proprio nel suo studio. Molto seguita sui social, collabora anche con diversi brand.

Valentina è la più piccola ma ha già fondato il suo brand personale, Valentina Ferragni Studio, dedicato alla gioielleria fatta a mano. Le tre sorelle, insieme, hanno quasi 32 milioni di followers su Instagram.

Chiara, Francesca e Valentina sono decisamente famose in tutta Italia. Le tre sorelle, però, non sono sole: hanno anche un fratello minore. Molti seguaci delle Ferragni lo avranno scoperto negli ultimi tempi, dopo che Chiara ha condiviso una foto di famiglia “allargata”.

Il quarto fratello Ferragni

Chiara Ferragni ha svelato l’esistenza di un quarto fratello. Quest’ultimo è il più piccolo: ha solo 12 anni e, vista la sua giovane età, è quello che più si diverte giocando con il nipotino Leo.

La famiglia non ha riferito quale sia il suo nome per mantenere la privacy. Chiara, rispondendo ad alcune domande dei fan, ha spiegato: “È il figlio di mio padre, in realtà quindi è fratellastro ma è come se fosse mio fratello“.

Sotto al post dell’influencer, appare un commento da parte della madre, Marina Di Guardo, che ha scritto “Bellissimi!”. Sembrerebbe, quindi, che tra i membri della famiglia allargata ci sia un buon rapporto.