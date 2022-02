Clementino, pronto per il grande passo | L’annuncio del fidanzamento sui social: “E’ la mia vita..”

Clementino ha confermato, sui social, le voci che da tempo giravano riguardo una sua possibile relazione. Scopriamo chi è la fidanzata del rapper, Martina Difonte.

Il rapper Clementino è ufficialmente innamorato: da qualche mese, infatti, è in una relazione con Martina Difonte. Da tempo circolavano diverse voci riguardo un possibile fidanzamento della Iena e, in queste settimane, hanno trovato una conferma.

Sia Clementino che Martina hanno condiviso alcuni scatti insieme sui social, condividendo la loro gioia con i followers.

Martina Difonte, appassionata di arte come il fidanzato

Martina Difonte è una giovane artista di origine pugliese, nata a Lucera (in provincia di Foggia) nel 1996. Cantante e attrice, ha cominciato a interessarsi all’arte nelle sue diverse forme fin da bambina. A sette anni, infatti, ha iniziato a cantare nel coro della parrocchia.

Dopo qualche anno, ha deciso di dedicarsi alla danza classica, per poi studiare anche tango, flamenco, danza contemporanea e hip hop. Martina si è diplomata in Ragioneria e perito commerciale e informatico, per poi frequentare la facoltà di Lettere e filosofia – Arti e scienze dello spettacolo.

Come Clementino, Martina ha una grande passione per il teatro, oltre che per la musica. Ciò l’ha portata a recitare in diversi spettacoli teatrali (“Donne”, “Multitud”, “Il berretto a sonagli” e “Fiori d’arancio”). Inoltre, ha preso parte ad alcuni film celebri (tra i quali “La grande guerra del Salento”, “Tommaso”, “D’improvviso” e “Le isole dalle acque verdi”).

Martina abita a Roma, dove lavora dedicandosi alla sua promettente carriera. Non sappiamo quando lei e Clementino si siano conosciuti e quando sia iniziata la loro relazione ma i primi gossip sono stati condivisi da un giornalista noto del settore.

Clementino pronto a mettere su famiglia

Dopo aver smentito le voci su un flirt con Francesca Michielin e aver concluso la relazione con l’avvocatessa Valeria Sanmarco, Clementino, ha recentemente confermato i gossip relativi ad il suo fidanzamento.

Il rapper ha pubblicato su Instagram una foto insieme a Martina, descrivendola come la sua vita. La Iena ha dichiarato di essere innamorato ed estremamente felice. Inoltre, sembrerebbe pronto per compiere un passo decisamente importante.

“È il mio sogno” ha ammesso, spiegando di essere entrato in una nuova fase della sua vita. “Vorrei metter su famiglia e avere un figlio o forse più figli” ha affermato il rapper. Clementino, quindi, si sente pronto per diventare papà.