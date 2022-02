Fabio Rovazzi, anche questa volta sbanca! Avete mai visto la fidanzata? E’ bellissima

Anche lei ha un passato da YouTuber ed è molto attiva sui social, Instagram soprattutto. Si sono conosciuti nel 2019

Nasce come YouTuber, ma da anni ormai è un apprezzato cantante. Stiamo parlando di Fabio Rovazzi, da pochi giorni 28enne. Cosa sappiamo dell’artista milanese? Per esempio, conoscete la sua fidanzata? E’ bellissima e molto attiva sui social. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Per Fabio Rovazzi il successo arriva nel 2016, quando pubblica il singolo di esordio “Andiamo a comandare”. Il pezzo diventa subito tormentone estivo che a suon di vendite e condivisioni raggiunge la vetta della Top Singoli, ottenendo il primo disco d’oro in Italia esclusivamente con lo streaming. In seguito è stato certificato cinque volte disco di platino dalla FIMI.

Da quel momento, per lui, si aprono le porte del successo, delle partecipazioni televisive, delle pubblicità e delle collaborazioni. Proprio in quel fantastico per lui 2016 appare nel videoclip del brano “Vorrei ma non posto” di J-Ax e Fedez e in “Che ne sanno i 2000” di Gabry Ponte. Dall’11 settembre 2016 è entrato a far parte del cast degli ospiti di Quelli che il calcio di Rai 2.

Ma anche i suoi successivi lavori discografici diventano dei successi e dei tormentoni. Il 10 luglio del 2019 pubblica infatti il suo quinto singolo “Senza pensieri”, con la collaborazione di Loredana Bertè e J-Ax. Il 24 giugno 2021 Rovazzi è tornato sulle scene musicali attraverso la pubblicazione del sesto singolo La mia felicità, realizzato in collaborazione con Eros Ramazzotti.

Recita anche in un film, dal titolo “Il vegetale”, di Gennaro Nunziante e nella stagione 2020 di “Don Matteo”.

La fidanzata di Fabio Rovazzi

Insomma, negli anni Fabio Rovazzi è diventato una vera e propria star. Le trasmissioni si contendono la sua presenza. Ed è testimonial anche di importanti brand per quanto concerne la pubblicità. Ma cosa sappiamo del 28enne milanese sotto il profilo personale? Conoscete la sua fidanzata? Oltre a essere molto bella e particolare, è famosa anche lei. Sui social soprattutto.

Su Instagram la troviamo come Karen Kokeshi. Pseudonimo di Karen Rebecca Casiraghi: influencer, come tanti giovani al giorno d’oggi. Anche lei è una YouTuber, anche se nell’ultimo periodo non sta più aggiornando il suo canale.

Tatuata, anche questo come i giovani d’oggi. Ma la sua particolarità maggiore sono i capelli color turchese, che la rendono immediatamente riconoscibile.

Karen e Fabio si sono conosciuti nel 2019, sono molto uniti, come testimonia la foto che vi proponiamo. Negli ultimi mesi ha spostato la sua presenza soprattutto su Instagram, dove è molto seguita. Vi aggiorneremo sugli sviluppi della loro relazione e del loro percorso artistico.