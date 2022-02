Federico Fashion Style, la verità sui motivi per cui non sposa Letizia Porcu | “Le devo tanto ma..”

Il famoso parrucchiere Federico Fashion Style ha rivelato perché non sposa la fidanzata Letizia, ormai sua compagna da 10 anni.

Federico Lauri, conosciuto al grande pubblico come Federico Fashion Stylist, è uno dei volti noti della televisione italiana del momento; nonché un famosissimo hair stylist. È nato ad Anzio, in provincia di Roma, ed ha conosciuto le luci della ribalta grazie a un suo programma su Real Time.

Sin dall’età di cinque anni ha maturato la passione per il mestiere di parrucchiere, con aneddoti sulla sua infanzia che lo vedevano all’opera sistemando i capelli della madre con degli stuzzicadenti come forcine.

Il suo talento è evidente tanto che in poco tempo, raggiunta la maggiore età, apre diversi saloni; tra cui a Milano, in Sardegna e nella sua città, Roma. Si fa presto un nome tra i personaggi famosi, tanto da essere conosciuto nel settore come il “Parrucchiere dei Vip”.

E proprio grazie a questa fama acquisita negli anni, arriva per Federico Fashion Style anche l’esperienza in televisione con il programma in onda su Real Time “Il Salone delle Meraviglie”.

Qui mostra la sua giornata tipo, a lavoro tra le sue clienti, famose e non, e le sue tecniche da parrucchiere. Recentemente ha anche partecipato come concorrente al programma di Rai 1 “Ballando con le Stelle”.

Federico Fashion Style, ecco perché non sposa la fidanzata Letizia Porcu

Federico Fashion Style ha anche una compagna da circa dieci anni. Il suo nome è Letizia Porcu, con cui ha anche una figlia Sophie Maelle nata nel 2017 tramite inseminazione artificiale.

Spesso sui social e non solo, è stata messa in dubbio la sessualità del parrucchiere romano soprattutto per i suoi atteggiamenti particolari. Lui, però, ha sempre dichiarato a gran voce la sua eterosessualità e anche nel corso di una intervista concessa a Mara Venier ha parlato apertamente della sua intimità.

Ma proprio del rapporto con la compagna Letizia, in tanti si chiedono come mai dopo tanti anni di relazione e una figlia insieme i due non decidano di sposarsi.

A mettere i puntini sulle “i” sulla questione ci ha pensato lo stesso Federico che in una intervista a Nuova Tv ha dichiarato: “Il matrimonio è fuori moda. Oggi quelli che si sposano si lasciano dopo pochi anni. Letizia ha sempre lavorato al mio fianco, lasciandomi libero di inseguire i miei sogni: è il perno della mia famiglia. Le devo tanto”. Niente da fare, quindi, per chi pensava di vedere un matrimonio in pieno stile Federico Fashion Style.