Gianni Sperti, parola chiave: fascino | A 48 anni mostra ancora un fisico pazzesco – FOTO

Ballerino professionista, dal ricopre il ruolo di opinionista nella fortunata trasmissione televisiva “Uomini e donne” di Maria De Filippi

Oggi 48enne, ex ballerino. Ma da anni volto noto (e, a volte, contestato) del programma “Uomini e donne” di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Gianni Sperti, ormai conosciuto al grande pubblico, anche per la sua personalità. Nel programma, infatti, non le manda affatto a dire. E anche con uno degli ultimi post pubblicati su Instagram, Gianni mostra grande personalità. Guardate insieme a noi.

Dal 2003, infatti, ricopre il ruolo di opinionista nella fortunata trasmissione televisiva che ci fa compagnia nei pomeriggi su Mediaset. Negli anni ’90 diventa famoso anche per la relazione con la showgirl Paola Barale.

“La Paola”, come la chiamava il grande Mike Bongiorno, dal 1992 al 1995 ha avuto una relazione con il conduttore di Bim bum bam, Marco Bellavia. Nel 1995, quando era conduttrice di “La sai l’ultima?” insieme a Gerry Scotti, ha conosciuto Gianni Sperti, ballerino del programma, che ha sposato il 20 giugno 1998.

La coppia con Sperti sembrava molto unita. Lui lo conosciamo bene. Da anni ha di fatto smesso di ballare, per essere uno degli opinionisti di punta delle trasmissioni di Maria De Filippi. Soprattutto “Uomini e donne”. Ma ai tempi era un gran bel giovane. Fisicato. Ma la fine del rapporto incombe.

I due, infatti, hanno divorziato quando la Barale ha conosciuto Raz Degan, un modello israeliano, con cui ha fatto coppia dal 2002, anche se con diversi periodi di crisi, soprattutto nel 2008, quando c’è stata una temporanea rottura. Entrambi hanno dichiarato di non volere figli.

Il pigiama di Gianni Sperti

Tornando al nostro Gianni Sperti, sappiamo che fin da giovane ha studiato danza a livello professionale. Dapprima rock acrobatico, poi, a partire dall’età di 16 anni, danza moderna e classica. Ha debuttato in televisione, dopo un provino, nel 1995, partecipando al corpo di ballo del programma estivo di Canale 5 “La sai l’ultima?”.

Ma poi negli anni ha partecipato a diversi programmi: a partire dal settembre 1996 è stato primo ballerino di Buona Domenica, ruolo che ha mantenuto fino al dicembre del 2000. E’ la più famosa delle partecipazioni di Sperti facendo ciò che sa fare meglio: ballare.

Nonostante oggi abbia 48 anni e non balli più con la stessa assiduità di una volta, il nostro Gianni Sperti mantiene un fisico di grande livello. E non esita a mostrarcelo.

Come in uno degli ultimi scatti su Instagram, dove posa sul letto, con un pigiama a quadrettoni aperto sul petto.

“Affascinante è colui che sa apparire quando non è più atteso” scrive, orgoglioso del suo petto villoso.