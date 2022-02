Jessica, Lulù e Clarissa Hailé Selassié sapevate che hanno un fratello? Lui è molto riservato

Jessica, Lulù e Clarissa Hailé Selassié si sono fatte conoscere partecipando al GF VIP: le tre principesse, però, hanno anche un fratello.

Jessica, Lucrezia (soprannominata Lulù) e Clarissa Hailé Selassié sono tre sorelle, entrate insieme nella casa del Grande Fratello VIP lo scorso anno, inizialmente come unico concorrente.

Le sorelle sono le pronipoti dell’imperatore etiope Hailé Selassié, ultimo regnante prima della sua detronizzazione nel 1974, anno in cui l’Etiopia è diventata uno Stato socialista. Le tre, nonostante abbiano perso il titolo, continuano a definirsi principesse.

Oltre a non voler dire addio al titolo, le sorelle conducono una vera e propria vita da principesse. Infatti, vivono a Roma, dove si godono il lusso nella loro residenza affacciata su Piazza di Spagna con tanto di autista personale, maggiordomo, make up artist e parrucchiere.

La verità sulle origini nobili

Negli ultimi tempi, è emersa la verità riguardo la famiglia delle principesse. Jessica, Lulù e Clarissa sono figlie di Aklile Berhan Giulio Makonnen Hailé Selassie Bissiri. Quest’ultimo è stato arrestato in Lussemburgo per poi essere estradato in Svizzera per via di una truffa da 10 milioni di franchi.

Il padre delle principesse sarebbe, in realtà, il figlio di un giardiniere italiano che lavorava nel palazzo imperiale di Hailé Selassié. Nel lungo appellativo “regale” dell’uomo, infatti, emerge il nome Giulio Bissiri. Da bambino giocava con i nipoti dell’imperatore e la sua famiglia aveva un ottimo rapporto con quella imperiale.

Giulio Bissiri, una volta tornato in Italia, sarebbe riuscito a convincere alcuni discendenti dell’imperatore etiope a firmare una delega dando conferma alla sua dichiarata discendenza dal duca di Harar, il secondogenito di Hailé Selassié.

Il fratello delle principesse

Christian Hailé Selassié è il fratello delle tre principesse concorrenti del GF VIP. A differenza delle sorelle, Christian è più riservato e si tiene lontano dai riflettori. Sappiamo che è il fratello maggiore, che anche lui risiede a Roma e ha un forte legame con Jessica, Lulù e Clarissa.

Nel 2018, Christian ha attirato l’attenzione dei media e, in particolare, dei gossip per via di una presunta relazione con Giovanni Ciacci. Personaggio televisivo e stylist, Ciacci avrebbe rivelato durante un’intervista di essere addirittura intenzionato a sposarsi con il principe.

“L’ho conosciuto e lo sposo a luglio. È uno della casa regnante” ha dichiarato nella trasmissione La Zanzara. I due non hanno mai celebrato nessun matrimonio e, dopo due anni, lo stylist ha smentito tutto, spiegando di aver incontrato il principe solo due volte.

Non sono molte le informazioni sulla vita privata di Christian. Ciacci, nel corso di una chiacchierata con Fanpage, ha raccontato che è molto riservato ed educato. “Non ci tiene ad apparire e ti posso dire per certo che Christian è eterosessuale e presumo che abbia una fidanzata” ha dichiarato.