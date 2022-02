La Gialappa’s, tutti ridono alle loro battute, ma sapete che faccia hanno?

Un trio comico che funziona da decenni, tutti ne riconoscono la voce, ma sarebbero davvero in pochi a riconoscerli per strada. La loro scelta è stata una scelta.

Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci. Siate sinceri, letti così vi dicono qualcosa? Poco, vero? Potrebbero essere i nomi dell’impiegato dell’ufficio vicino o qualche emerito signor nessuno. Invece sono degli autori comici formidabili, in grado di sparare battute a raffica dilaniando la vittima di turno; sono la Gialappa’s Band.

Un trio, anzi no

Questi tre ragazzi si sono conosciuti nel 1985 a Radio Popolare. A quell’epoca andava in onda Bar Sport, una trasmissione calcistica che era però completamente diversa dal rito sportivo delle trasmissioni Rai, così seriose e sacrali. Il programma era stato ideato da Sergio Ferrentino che lo conduceva ma in breve i tre ragazzi ne diventarono collaboratori.

L’unico che aveva una qualche “aderenza” nel mondo del calcio era Giorgio Gherarducci. Figlio di un famoso giornalista sportivo, Mario Gherarducci, ospite fisso de Il Processo del Lunedì di Biscardi, lavorava nell’ufficio stampa dell’Inter, seppur milanista.

Con questa formazione a quattro, commentano il Mondiale del Messico nel loro stile dissacrante.

Fortuna ha voluto che un dirigente dell’allora Fininvest li ascolti. Folgorato dal ritmo delle battute e dall’assoluta novità di cui erano portatori, li assunse.

Cominciarono così la loro carriera televisiva a Rete 4 in Quel fantastico tragico venerdì. Al termine di questa esperienza, Ferrentino lasciò, per proseguire la sua carriera da solo.

Il nome e il successo

A questo punto bisognava trovarsi un nome. L’insieme dei loro cognomi era troppo lungo e, televisivamente parlando, non funzionava. I tre scelsero allora il nome Gialappa, mediandolo da una pianta di origine messicana usata come lassativo per cavalli…

La prima trasmissione interamente commentata da loro è stata Mai dire Banzai, dove ridicolizzavano con le loro battute i partecipanti di una sorta di Giochi senza frontiere giapponese.

Quel “Mai dire…” diventerà poi il marchio di fabbrica di tutte le loro trasmissioni future.

Mai dire gol, Mai dire grande fratello sono trasmissioni cult che hanno lanciato decine di personaggi che oggi sono il gotha dello spettacolo italiano. Li reclutavano a Zelig, che allora non era un programma TV. Basti pensare ad Aldo, Giovanni e Giacomo, Fabio De Luigi e Paola Cortellesi. In quel mondo agivano e si divertivano anche mostri sacri che erano passati per il Derby, come Teo Teocoli. Suoi alcuni dei personaggi più riusciti ed amati dalla Gialappa’s: Caccamo, per dirne uno.

I tre comici imputano la loro longevità artistica al fatto di non mostrarsi. Dopo 35 anni di attività, il rischio era di sovraesporsi e come dicono loro di “rompere le b***e”.

Ma alla domanda se rifarebbero Mai dire gol, la risposta è decisamente no. Certi programmi sono legati al loro tempo e non sarebbero ripetibili. Certi personaggi poi non passerebbero tra le maglie del politicamente corretto…