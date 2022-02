Patty Pravo, una vita sotto i riflettori piena di successi ma nell’ombra un fallimento dietro l’altro

Patty Pravo è un’artista di livello internazionale che negli anni ha davvero ispirato tantissimi altri assi della musica. Non si può dire gli sia andata altrettanto bene nella sua vita privata.

Patty Pravo, pseudonimo di Nicoletta Strambelli, nata a Venezia il 9 aprile 1948, è una cantante e pianista di enorme successo e di altrettanto talento. La sua carriera è impossibile da definire in un solo modo, dato che ha attraversato vari stili musicali.

Fra i suoi brani più famosi si annoverano “La bambola”, “Pazza idea”, “Pensiero stupendo”, “…E dimmi che non vuoi morire”. Ha, peraltro, ispirato artisti come Lucio Battisti, Riccardo Cocciante, Francesco De Gregori, Vasco Rossi, Lucio Dalla, Roberto Vecchioni e tantissimi altri.

Trascorre i primi anni della sua vita proprio a Venezia, dove i suoi genitori la affidano alla nonna, dove conosce il futuro Papa Giovanni XXIII ed il poeta statunitense Ezra Pound.

Già in giovane età studia danza e pianoforte ed a dieci anni entra al Conservatorio Benedetto Marcello.

L’avvocato ed agente Alberigo Crocetta la scopre durante una serata al Piper Club, celebre locale notturno di Roma; da questo momento in poi, Patty verrà soprannominata anche La ragazza del Piper. Pure la sua vita sentimentale, comunque, l’ha resa nota in tutto il mondo.

Patty Pravo, i suoi matrimoni: un “disastro” dopo l’altro

Patty Pravo, un’artista totale che grazie al suo talento ed alla sua personalità ha ispirato decine di artisti italiani ed esteri. Ed anche la sua vita privata è sempre stata sotto gli occhi di tutti.

E’ infatti conosciuta anche per essere stata spesso e volentieri sotto i riflettori del mondo del gossip, che negli anni le hanno attribuito flirt molto rilevanti, tra cui quelli con Giorgio D’Adamo dei New Trolls, Bill Conti, Maurizio Vandelli, Red Canzian dei Pooh e Vasco Rossi.

Non ha mai avuto figli, pur essendosi sposata sei volte; con Gordon Angus Faggetter, Franco Baldieri, Paul Jeffery, Paul Martinez e John Edward Johnson. Ha anche sposato l’ex Pooh Riccardo Fogli – che per lei aveva abbandonato il gruppo.

Come ha raccontato in passato, infatti, il manager del gruppo aveva imposto a Fogli di scegliere fra la band e lei. E, come detto, scelse proprio la donna.

La storia purtroppo non durò, ma insomma, fa comprendere quanto Patty Pravo sia sempre stata la prima scelta degli uomini che ha frequentato o sposato. Non gli è praticamente mai andata bene, ma questo è di certo tutto un altro discorso.