Serena Grandi, i demoni che la tormentano: “Ho avuto paura di fare la sua stessa fine…”

La chirurgia estetica e la droga. Una parabola simile a quella vissuta da un’altra bellissima del cinema erotico italiano

Sembra essere il destino di tante donne che, nel passato, sono stati il sogno erotico della quasi totalità degli italiani. Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato la grande sofferenza e la triste fine di una icona sexy come Laura Antonelli. Oggi vi parliamo di un altro dramma: quello di Serena Grandi. Anche lei attrice di grande successo, che ricordiamo in tutta la sua bellezza e bravura.

Negli anni ’80 un vero e proprio sogno erotico per tutti gli italiani. Procace e sensuale. Forme da pin-up e voglia di mostrarle con generosità. Oggi, invece, è devastata dai continui interventi di chirurgia estetica. E’ una parabola triste e drammatica quella di Serena Grandi. E’ stata lei stessa a svelare qualche particolare inquietante.

Oggi 63enne, negli anni ’80 è interprete femminile principale di numerosi film erotici. Diretti anche da un maestro del genere come Tinto Brass. Spicca il titolo per antonomasia, “Miranda”, del 1985. Ma, in generale, in quel periodo Serena Grandi interpreta sempre la donna formosa e pronta a far impazzire gli uomini. Tra gli altri titoli, ricordiamo “Tu mi turbi”, di Roberto Benigni, “Desiderando Giulia”, “Teresa” di Dino Risi.

Poi una serie di commedie più scanzonate, dove, comunque, è sempre possibile ammirare la sua sensualità. Tra questi film, “Rimini Rimini”, “Roba da ricchi”, “Saint Tropez – Saint Tropez”. Negli anni, però, Serena Grandi subisce una vera e propria trasformazione fisica. Già palesemente visibile ne “La grande bellezza”, di Paolo Sorrentino, film vincitore del Premio Oscar nel 2013.

“Ho temuto la fine di Laura Antonelli”

Questo anche a causa dell’utilizzo di droghe. Venne anche arrestata, ma poi, venendo prosciolta, risarcita dallo Stato italiano per ingiusta detenzione. E’ stata la stessa attrice a dichiarare di aver fatto ricorso a continui interventi di chirurgia plastica ed estetica. Nel tentativo di migliorarsi, di arginare l’avanzare del tempo. Ma, evidentemente, raggiungendo l’esatto opposto.

Una parabola simile a quella vissuta da un’altra bellissima del cinema erotico italiano, Laura Antonelli, morta in solitudine e povertà all’età di 73 anni. Una fine che Serena Grandi ha temuto e, forse, teme ancora.

E’ stata lei stessa a confessarlo in una intervista in cui ha aperto il proprio cuore. A cominciare dall’omosessualità del figlio, dichiarata dalla stessa nel corso della sua esperienza al Grande Fratello VIP: “Ho fatto coming out al suo posto. Edoardo ne fu felice, si sentì liberato” ha detto nell’intervista.

Ma sono soprattutto le paure le protagoniste delle sue rivelazioni fatte al Corriere della Sera: “A un certo punto ho temuto di fare mio malgrado la fine di Laura Antonelli” ha detto. Ma oggi, Serena Grandi afferma di non avere rimpianti e di vivere la sua vita, cercando di sconfiggere i propri demoni interiori.