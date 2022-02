Stefano De Martino, la verità sul suo rapporto con Belen | “Io vado avanti e indietro da casa sua..”

Il possibile ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è al centro della cronaca rosa delle ultime settimane. L’ex ballerino svela la verità.

Quella formata da Stefano De Martino e Belen Rodriguez, è una delle coppie da anni al centro delle vicende del gossip. Anche se entrambi, dopo il divorzio e poi la seconda separazione, hanno proseguito le rispettive con altre relazioni il loro ritorno di fiamma è sempre stata molto desiderato dai fan.

E nelle ultime settimane, soprattutto dopo che la showgirl argentina ha chiuso con Antonino Spinalbese, padre della figlia Luna Marì, le voci di una possibile terza volta tra i due si sono fatte insistenti.

De Martino e Belen sono stati paparazzati più volte insieme per le strade, e anche sui social hanno dato più volte prova di avere un’armonia che va oltre la semplice “amicizia”. Va ricordato, però, che i due sono genitori del piccolo Santiago e sarebbe quindi normale vederli insieme con costanza.

In una recente intervista, la neo conduttrice de Le Iene non ha confermato né smentito la storia dichiarando: “Non mi va di raccontarmi in questa fase, mi sto occupando di me. Con Stefano ci rivediamo, non è una novità”. Ma a dare uno scossone alla vicenda è stato proprio l’ex ballerino.

Stefano De Martino, la verità sul ritorno di fiamma con Belen Rodriguez

In una intervista al settimanale Gente, Stefano De Martino è stato incalzato sul possibile ritorno di fiamma con Belen Rodriguez e il conduttore Rai non si è tirato indietro decidendo di mettere definitivamente in chiaro le cose.

“Non c’è nessun riavvicinamento, altrimenti non avrei problemi ad ammetterlo” ha dichiarato l’ex ballerino, spegnendo sul nascere le speranze dei fan che sognavano il ricongiungimento della coppia.

I tanti incontro tra Stefano e Belen quindi, con la showgirl spesso paparazzata sotto casa di De Martino, sarebbero “solamente” da ricondurre all’affidamento del figlio Santiago: “Un padre e una madre si possono ‘scambiare’ un figlio alle nove di sera o alle nove del mattino. Io vado avanti e indietro da casa sua e lei da casa mia, come tutti i divorziati d’Italia”.

Il discorso del conduttore di “Stasera tutto è possibile” non farebbe una piega, solo che Belen è stata avvistata dalle parti di casa De Martino ben più tardi delle 9 sera; in piena notte. Che i due, allora, stiano ancora nascondendo la verità?