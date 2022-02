Amadeus, incredibile rivelazione: “Ha mentito a chiunque per giorni e giorni, è tutto vero”

Amadeus è uno dei personaggi televisivi più apprezzati in assoluto, come dimostra anche l’ultimo Festival di Sanremo. Ma sapete com’è iniziata la sua incredibile storia?

Amadeus, soprattutto dopo l’ennesimo successo che ha raggiunto in qualità di conduttore al Festival di Sanremo, è sotto i riflettori di tutta Italia. Il “suo” festival è piaciuto a tutti, telespettatori e critica compresi.

C’è chi vocifera di un altra sua conduzione della gara musicale italiana più iconica in assoluto, ma al momento sono solo voci.

Tornando al presentatore, la sua carriera appena iniziata era ben diversa da quella che adesso lo incorona come uno dei personaggi tv più famosi ed apprezzati in assoluto.

Esordisce infatti negli anni ottanta a Radio Deejay in qualità di Dj, prima lavorava nei bar e nelle discoteche come disc jockey.

Successivamente, si afferma come conduttore a partire dagli anni novanta conducendo diversi quiz e programmi di intrattenimento, sia sulla Rai che su Mediaset. E’ stato sposato dal 1993 al 2007 con Marisa Di Martino, con cui ha avuto sua figlia Alice.

Nel 2003 ha iniziato una relazione con la ballerina Giovanna Civitillo. Nel 2009, dalla stessa, è nato suo figlio José Alberto e nel 2019 si sono sposati.

Tornando al suo esordio a Radio Deejay, comunque, c’è qualcosa che dovete necessariamente sapere.

Amadeus, una carriera “finta”? La rivelazione sorprendente

Amadeus esiste grazie a Claudio Cecchetto. O meglio, fu lui a far esordire e ad assumere il noto conduttore televisivo, ma anche altri fuoriclasse del mondo della musica e dello spettacolo come Jovanotti, Fiorello e Gerry Scotti.

Ma se vi dicessimo che la carriera di Amadeus ha avuto un seguito grazie ad una bugia? E’ quanto emerso da un’intervista al Corriere della Sera con protagonista lo scopritore di talenti per eccellenza.

Stava presentando il Festivalbar – afferma – e Vittorio Salvetti gli parlò di un giovanissimo Amadeus, ancora decisamente sconosciuto. In seguito lo conobbe e lo convocò a Radio Deejay…fino a quando Amadeus gli raccontò una bugia.

Cecchetto, infatti, pensava che Amadeus avesse problemi nel trasferirsi a Milano. L’ex disc jockey gli disse che aveva già un posto dove dormire perché lavorava spesso in città. Dopo un mese, però, gli confidò che si alzava presto ogni mattina per venire in treno da Verona.

Una vera e propria bugia, detta però per non creare problemi a chi guidava la famosissima Radio; Cecchetto non si arrabbiò affatto, perché capì che l’attuale conduttore teneva molto al progetto.