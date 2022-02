Antonella Clerici, il dolore di una madre | Non viene apprezzata dalla figlia Maelle

Antonella Clerici, il volto noto della televisione italiana esce allo scoperto finalmente pure su sua figlia. Cosa è successo veramente a casa della nota presentatrice.

Antonella Clerici, una delle conduttrici italiane più amate in assoluto. Ha avuto due mariti; il primo, il giocatore di basket Giuseppe Motta. Ed il secondo, il produttore discografico Sergio Cossa. Ha avuto in seguito una relazione con Eddy Martens.

Da questo amore, è nata loro figlia Maelle. Attualmente, la Clerici ha una relazione sentimentale con Vittorio Garrone.

Ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo e della televisione italiana negli anni ottanta, ma solo negli anni novanta è divenuta davvero famosa conducendo diversi programmi sportivi.

Dal 2000 al 2018, ha condotto La prova del cuoco (eccezion fatta per il 2008 ed il 2010). Ha anche presentato il Festival di Sanremo del 2005 e del 2010, Sanremo Young, Lo Zecchino d’Oro 2019 e The Voice Senior.

Insomma, una carriera davvero soddisfacente che l’ha vista spesso al centro dell’attenzione. Anche se, almeno per una volta, la vera protagonista di casa Clerici è stata sua figlia, la piccola Maelle.

Antonella Clerici ammette in tv: “Le critiche ‘pubbliche’ di mia figlia”

Antonella Clerici è senza ombra di dubbio uno dei volti più noti ed apprezzati del mondo dello spettacolo e della televisione italiana. Lo scorso maggio ha però spiazzato moltissimi telespettatori con una storia davvero particolare e con protagonista sua figlia Maelle.

Va in onda “E’ sempre mezzogiorno”, e la conduttrice decide di parlare di un compito scritto a scuola dalla sua adorata figlia.

In diretta su Rai Uno, la Clerici ha confessato un aneddoto davvero particolare e curioso; sua figlia, come dicevamo, ha fatto un tema, il cui contenuto ha lasciato spiazzata a dir poco la conduttrice.

Si trattava di una descrizione dove la bambina parlava di sua madre. Maelle ha scritto che tutti i giorni Antonella va in trasmissione come conduttrice di un programma di cucina, anche se non sa cucinare.

Una frase che inevitabilmente ha fatto ridere sia la Clerici che il suo collega Lorenzo Biagiarelli, ma sicuramente anche ai telespettatori avrà regalato ben più di un sorriso.

La bambina ha poi aggiunto che sua madre è bionda, con gli occhi verdi, ed ha qualche chilogrammo di troppo.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Antonella Clerici, sapete chi è il compagno? E’ un uomo tra i più ricchi ed influenti d’Italia

Un vero e proprio sketch che ha regalato un momento piacevole a tutti quelli presenti (ma non solo) alla puntata del noto programma televisivo. Di sicuro, non si può dire che la figlia di Antonella Clerici non sia sincera.