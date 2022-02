Elisabetta Gregoraci, come fa a tenersi così in forma? Con la colazione dei campioni “ricchi”

Sappiamo che la bella showgirl tiene molto al proprio fisico. Ma con questi lussi sfrenati siamo bravi tutti…

Una location particolare. Sguardo assorto e cuffie sulle orecchie. Siamo abituati a vedere la bellissima Elisabetta Gregoraci diversamente. O nell’ambito di un set fotografico, dove ci mostra il suo splendido fisico. Oppure in qualche location da sogno. Magari con la propria famiglia: dall’ex marito Flavio Briatore al figlio, Nathan Falco. Questa volta il contesto è diverso. O, forse, in qualche location da sogno, Elisabetta effettivamente ci sta andando. Perché è in aereo. E non si tratta affatto male…

Nativa di Soverato, in Calabria, ha appena compiuto 42 anni. Elisabetta Gregoraci ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando a Miss Italia nel 1997. Non vince, ma quella performance la porta a diventare una modella affermata, sfilando per alcuni dei brand più glamour italiani e non solo.

Alle spalle ha anche alcune interpretazioni cinematografiche e recentemente l’abbiamo rivista sugli schermi alla conduzione della nuova edizione di “Scherzi a parte”, insieme a Enrico Papi. Ma è stata soprattutto la sua lunga relazione con l’imprenditore Flavio Briatore a renderla famosa al grande pubblico.

In quel momento, infatti, Briatore è direttore generale del team di Formula 1 della Renault. Briatore e la Gregoraci si sposano il 14 giugno 2008 e nel 2010 nasce Nathan Falco Briatore. Il 23 dicembre 2017 i due firmano la separazione consensuale.

La colazione dei campioni… ricchi

Durante le festività natalizie, la bella Elisabetta è stata in vacanza in Kenya insieme all’ex marito Flavio Briatore e al figlio Nathan Falco. I tre si sono divertiti, in costume e infradito, in un resort di Malindi, facente parte del circuito Billionaire.

Ma Elisabetta è spesso in giro. Un po’ per lavoro, un po’ per svago. Anche in uno degli ultimi post pubblicati su Instagram (dove è seguitissima), la nostra bella showgirl calabrese è in viaggio. In aereo, scatta un selfie, dove notiamo i suoi sensuali tratti mediterranei. Lei che ha fatto della bellezza uno dei suoi punti di forza. Anche perché, come vi abbiamo documentato più volte, tiene molto al proprio fisico.

E ci mostra come pasteggia in viaggio. Una tavola imbandita con l’eleganza di un ristorante stellato, ma, soprattutto, la qualità delle pietanze servite. Notiamo infatti che la nostra Elisabetta sta per mangiare caviale. Mica male…

E poi, l’usuale foto del panorama attraverso il finestrino. Ma quella la scattiamo anche noi comuni mortali…