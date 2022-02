Grande Fratello VIP, Raffaella Fico non ci pensa due volte | Ci saranno forte ripercussioni

Il Grande Fratello VIP è stato protagonista di una brutta vicenda non troppo tempo fa. Cosa è successo all’interno della casa più famosa e curiosata in assoluto “a causa” di raffaella Fico.

Il Grande Fratello VIP è un programma televisivo molto seguito ed amato dai telespettatori. E’ la versione dei personaggi famosi del del reality show Grande Fratello. I protagonisti del reality sono persone sconosciute, divise equamente fra uomini e donne.

Condividono la loro vita quotidiana mentre vengono ripresi 24 ore su 24 da molte telecamere.

E’ da anni trasmesso in diretta su Canale 5 in prima serata per quanto riguarda le puntate serali; su La5, Mediaset Extra e Mediaset Infinity, è visibile la diretta di ogni giorno della casa più conosciuta d’Italia.

Le prime tre edizioni sono state condotte da Ilary Blasi, mentre dalla quarta edizione in avanti il presentatore è Alfonso Signorini.

Riassunto questo, non sono pochi i colpi di scena che vedono protagonisti i gieffini e le gieffine all’interno del GFVIP. In molti caso, si può assistere anche ad accesissime discussioni.

Come in un caso davvero emblematico e riguardante due volti noti ai telespettatori, ovvero Raffaella Fico e Soleil Sorge.

Grande Fratello VIP, Raffaella Fico contro Soleil Sorge

Raffaella Fico contro Soleil Sorge. E’ quanto si è visto nell’ottobre del 2021 al Grande Fratello VIP. La nota modella italiana, ex fidanzata di Mario Balotelli, era stata rimandata nella casa per un vero e proprio faccia a faccia con Soleil Sorge.

Quello che, nelle intenzioni degli autori del famoso reality show, avrebbe dovuto rappresentare un confronto comunque pacifico, si è rivelato essere uno scontro accesissimo.

Sin da subito, infatti, la Fico ha lasciato intendere che non voleva discutere platealmente della cosa e di aver già dato mandato ai legali per portare Soleil in tribunale.

Ha spiegato di non aver davvero niente da aggiungere, perché le affermazioni che la modella statunitense ha fatto sono gravissime. Ovviamente, la replica di quest’ultima non si è fatta attendere nemmeno per un secondo di più.

Prima si è chiesta se l’avrebbe voluta davvero denunciare; ed in secondo luogo, ha replicato che, secondo lei, Raffaella Fico non conosce neanche la legge se pensa di poter fare qualcosa del genere per un termine – a suo dire – scherzoso.

Ha chiuso il suo concetto con una risata. Insomma, si può dire che comunque gli animi si sono rivelati caldissimi fra le due, con Raffaella Fico che non scherzava affatto: ha infatti denunciato l’ex “coinquilina”, senza pensarci due secondi.