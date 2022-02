Sono molte le star che hanno scelto di fare coming out | Ecco quali sono i più famosi

Per molti, decidere di fare coming out non è affatto semplice: questo vale anche per gli attori e le celebrità. Col passare del tempo, però, il numero di star che hanno scelto di fare questo passo è aumentato.

Fare coming out (che in italiano può essere tradotto letteralmente come “venire fuori”) non è una scelta semplice per molte persone: dopo aver dichiarato apertamente il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere, aumenta il rischio di essere esposti alle discriminazioni.

Col passare del tempo, fortunatamente, la situazione sta cambiando. Prendendo come esempio il mondo del cinema e della televisione, sono sempre più le celebrità che decidono di fare coming out. Si tratta di un passo in avanti per quanto riguarda la rappresentazione della comunità LGBTQ. Ecco quali sono stati gli attori più famosi a compiere questa scelta.

Le celebrità che hanno fatto coming out

Iniziamo con Rupert Everett: ha raggiunto il successo negli anni Ottanta con il film Another Country – La scelta. Nel 1989 ha dichiarato di essere omosessuale, nonostante le sue relazioni con Uma Thurman, Béatrice Dalle e Paula Yates. Dopo il coming out, l’attore è stato allontanato dal mondo del cinema: lui stesso ha denunciato tale discriminazione.

Proseguiamo con Neil Patrick Harris: noto per aver recitato in How I Met Your Mother e in Una serie di sfortunati eventi, ha fatto coming out nel 2006. L’attore ha dichiarato la sua omosessualità alla rivista The People.

Tra gli attori ad aver fatto coming out, possiamo ricordare anche Zachary Quinto. L’attore è famoso per aver recitato nella serie American Horror Story: Asylum e per aver interpretato Mister Spock negli ultimi film della saga di Star Trek. Nel 2011 rivelato di essere gay durante un’intervista con la rivista New York Magazine.

Nel 2012, Jim Parsons – noto per la sitcom The Big Bang Theory – ha dichiarato di essere omosessuale. In un’intervista per il New York Times, l’attore ha anche rivelato di avere una relazione con il direttore artistico Todd Spiewak. I due si sono fidanzati nel 2002, per poi sposarsi nel 2017.

Daniel Newman, celebre per The Walking Dead e The Vampire Diaries, ha rivelato la sua omosessualità nel 2017. L’attore ha fatto coming out tramite un video pubblicato su YouTube e un post su Twitter.

In conclusione, ricordiamo il coming out di Ian McKellen. Attore molto amato per le sue interpretazioni, in particolare Gandalf (Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit) e Magneto (X-Men), ha dichiarato di essere gay nel 1998.

Ci sono tante altre celebrità che hanno deciso di dichiarare il loro orientamento sessuale e la loro identità di genere al mondo. Tra questi, possiamo menzionare Matt Bomer, Alan Cumming, Lee Pace, Ben Whishaw, Ezra Miller (il quale ha fatto coming out dichiarandosi queer) e Tommy Dorfman (che ha fatto coming out dichiarando di identificarsi come donna).