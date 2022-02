Taylor Mega, lascia tutti a bocca aperta | Sembra cat woman con quel vestitino di pelle

Taylor Mega ha incantato i followers con il suo ultimo post, nel quale posa per le strade di Milano con un vestitino nero di pelle.

Taylor Mega è una delle influencer più seguite e amate nel Paese. Con 2 milioni e mezzo di followers su Instagram, è molto attiva sui social dove interagisce sempre con i suoi seguaci.

Appassionata di fitness, Taylor lavora costantemente sul suo corpo, mostrando i risultati. Nelle scorse ore, ha condiviso una serie di scatti fatti per le strade di Milano, dove indossa una mini vestitino nero di pelle che esalta le sue bellissime forme.

La fama e il lusso, tutto grazie ai social

Sui social mostra sempre la sua vita lussuosa: viaggi in giro per il mondo in jet privato, ville sfarzose, giornate all’insegna dello shopping e di trattamenti estetici. Taylor Mega (nome d’arte di Elisa Todesco) è riuscita a realizzare il suo sogno proprio grazie al mondo del web.

L’influencer proviene da una famiglia semplice – i suoi genitori sono allevatori di tacchini – ed è nata e cresciuta a Carlino, un paesino del Friuli. La sua non è stata un’adolescenza semplice: lei stessa ha raccontato di aver avuto problemi di tossicodipendenza, cercando nella droga una via di fuga.

Il periodo buio, nel quale è arrivata a fare uso di eroina, è durato fino ai suoi 17 anni. Con molta determinazione, è riuscita ad uscire da quel tunnel, trovando la forza di dire “basta” a quel tipo di vita che la stava solamente rovinando.

A 15 ha inventato il suo nome d’arte, quando ha cominciato ad approcciarsi al web usando Myspace. A 18 anni è andata via di casa dopo essersi fidanzata con un avvocato più grande di lei: “Mi faceva stare bene e da lì ho cominciato a fare la bella vita” ha raccontato in un’intervista per IoDonna.

Da quel momento tutto è cambiato. Taylor ha precisato di non aver mai chiesto aiuti economici ai suoi genitori: “Mi mantengo da sola grazie a social e serate“. In particolare, il 2019 è stato un anno di svolta: l’influencer si è fatta conoscere sul piccolo schermo partecipando a L’Isola dei Famosi.

Gli scatti che hanno incantato i social

Taylor Mega adora prendersi cura di se stessa: fitness, trattamenti per corpo e i capelli e dieta sana e rigorosa sono alcuni degli aspetti essenziali della sua vita. Inoltre, come già detto, è un’amante del lusso.

Tutto ciò emerge nel suo profilo Instagram, che utilizza per coinvolgere i suoi fan. Per lei, questi sono come una famiglia con la quale condivide ogni aspetto della sua vita. Nelle scorse ore, Taylor ha deciso di estasiare i suoi followers con una serie di foto scattate a Milano.

Vestitino nero di pelle del brand Revolve, unito ad un coprispalle in pelliccia e un paio di tacchi neri: con questo outfit l’influencer si è proprio superata, mostrandosi confidente con il suo corpo e sensuale.