Alessandra Ciccariello: Amici non è stato il suo primo talent | Ecco dove l’abbiamo già vista

Alessandra Ciccariello è una giovane cantante, nota per aver partecipato ad Amici: questa, però, non è stata la sua prima esperienza in un talent show.

Alessandra Ciccariello, in arte Ale, è stata una dei partecipanti dell’ultima edizione di Amici. Appassionata di musica, il suo sogno è diventare una cantautrice.

Prima di Amici, ha provato a realizzare il suo sogno partecipando ad un altro talent show nel 2020, dove è riuscita ad attirare l’attenzione dei giudici nella fase iniziale senza, però, entrare a far parte della competizione ufficiale.

Chi è Alessandra Ciccariello: l’esperienza ad Amici

Oltre ad essere appassionata di canto, Alessandra Ciccariello ha iniziato a studiare danza fin da quando aveva otto anni. Nata nel 2003 a Napoli, la giovane artista si è diplomata al liceo scientifico e al momento sta frequentando l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Ha cominciato a scrivere canzoni all’età di 12 anni, sognando di poter diventare un giorno una cantautrice affermata. Ale ha già pubblicato alcuni inediti: LV, Cuori in una busta, Disegno te e Cielo aperto.

Lo scorso anno, ha ottenuto la vittoria nella sfida contro Elisabetta Ivankovich, entrando nella scuola di Amici nel mese di ottobre. Durante la sua partecipazione al talent, ha pubblicato il singolo 2 Minuti. La sua esperienza ad amici è finita il 14 novembre, dopo aver perso il suo banco in una sfida contro Andrea.

Prima di Amici

Prima di entrare nella scuola di Maria De Filippi, Ale ha partecipato ad X-Factor. Era il 2020 quando la giovane artista ha preso parte al talent show, attirando l’attenzione dei giudici. Infatti, è riuscita a superare le Audition con il suo inedito LV.

Così, Ale ha avuto accesso ai Bootcamp, dove è stata apprezzata da Hell Raton, giudice della categoria Under Donna. La cantante è riuscita ad ottenere una delle cinque serie ma la sua avventura si è fermata agli Home Visit. Manuelito, infatti, ha preferito gareggiare con altre cantanti – Cmqmartina, Mydrama e Casadilego.

Ciò non è bastato a fermare il sogno di Alessandra. Il suo profilo Instagram è seguito da 21 mila followers: sul social è solita condividere filmati in cui canta e suona la chitarra, molto amati dai suoi fans.