Alessia Marcuzzi e Simone Inzaghi, avete mai visto il figlio? Fa il Dj ed è bellissimo come i genitori

Giovanissimo, fa il deejay e ha parecchi tratti che rimandano ai due genitori illustri. Farà senza dubbio strage di cuori!

Della bellezza di Alessia Marcuzzi appare quasi superfluo parlare. L’abbiamo sottolineata più e più volte nei nostri articoli. Non solo quando, attraverso i suoi social ci mostra il suo fisico invidiabile. E, ovviamente, non si può tacere della bellezza anche dell’ex marito, Simone Inzaghi. Pensate che, nei servizi televisivi cui si accenna all’attuale allenatore dell’Inter, a volte viene definito “Simone il bello”. Quindi, non deve sorprendere come stia crescendo il giovane Tommaso, figlio della coppia. Farà strage di cuori.

Alessia Marcuzzi è un volto televisivo ormai da circa trent’anni, dato che il suo esordio è datato 1991. E oggi, che di anni ne ha 48, è sempre in splendida forma. Nel tempo, una crescita esponenziale del successo. Da tempo ormai la bellissima Alessia è diventata uno dei volti più noti della televisione italiana.

Nel 1991 esordisce sull’antenata di La7, Telemontecarlo. Nel 1994 appare in Rai affiancando Gigi Sabani a Il grande gioco dell’oca su Rai 2. Ma è nel 1995 che inizia il successo vero, prima con la conduzione di “Colpo di fulmine”, su Italia 1. Ma negli anni ’90 spicca il volo con la conduzione del Festivalbar e con l’inizio della collaborazione con la Gialappa’s band.

Importante anche l’esperienza alla conduzione del programma di grande successo “Le Iene”. Da anni si è dedicata soprattutto alla conduzione di reality show. Parliamo del “Grande Fratello” e de “L’Isola dei famosi”.

Una grande crescita anche nei compensi, se pensiamo che nel 2018, per ogni episodio de “L’Isola dei famosi” ha guadagnato 90 mila euro, per un totale di 13 puntate. Oltre un milione di euro nei tre mesi in cui è andato in onda il reality.

Il figlio Tommaso

Alessia Marcuzzi ha un figlio, Tommaso, nato ad aprile 2001 dalla relazione con Simone Inzaghi, in quel periodo calciatore e oggi allenatore dell’Inter. E una figlia, Mia, nel 2011, nata dalla relazione con il cantante e conduttore televisivo Francesco Facchinetti. Si è poi sposata nel 2014 con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi.

Ma concentriamoci proprio su Tommaso, nato dall’amore con l’allenatore che si sta giocando lo Scudetto con i nerazzurri. Alessia e Simone hanno vissuto una intensa storia nel periodo in cui lui militava nella Lazio. La relazione è finita, ma il giovane Tommaso ha continuato a crescere.

E a somigliare sempre di più ai due genitori, bellissimi. Di mamma Alessia, infatti, ha i tratti del viso, compresi gli occhi e le sopracciglia, e l’ovale allungato. Da papà Simone, invece, prende la chioma fluente che, siamo sicuri, gli farà fare strage di cuori.

Anche perché la sua attività da deejay siamo sicuri che non potrà che aumentare il suo fascino presso il pubblico femminile.