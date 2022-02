Boris 4 in arrivo: ecco le ultime notizie sulla nuova stagione | Chi farà parte del cast?

È stata confermata una nuova stagione di Boris: la serie, dopo 11 anni, ritornerà con una reunion.

Boris 4 è in arrivo: la nuova stagione della serie è stata confermata sia dall’attore Alberto Di Stasio che dall’autore Luca Vendruscolo.

Dopo ben 11 anni, Boris tornerà con una reunion tra gli amati personaggi della serie. Ci saranno, però, delle differenze rispetto alle stagioni precedenti, con delle assenze importanti. Ecco le ultime notizie.

Boris, la serie che ironizza sul mondo della produzione televisiva

Le prime tre stagioni di Boris sono state prodotte tra il 2007 e il 2010, con il sottotitolo “La fuori serie italiana”. La serie è ambientata dietro le quinte di un set televisivo: racconta, con ironia, i lavori per la produzione della fiction Gli occhi del cuore 2.

Il protagonista, Alessandro (interpretato da Alessandro Tiberi), pensa di aver realizzato il suo sogno riuscendo ad entrare come stagista nella produzione della fiction. Le sue aspettative si scontrano con la realtà quando realizza che il mondo della televisione è ben diverso da ciò che immaginava. Si ritrova, così, a lavorare con diverse persone che lo mettono in difficoltà.

La serie rappresenta una versione caricaturale della produzione televisiva generalista italiana all’inizio del secolo. Dopo le tre stagioni, nel 2011 è uscita la trasposizione cinematografica intitolata Boris – Il film.

Boris 4: la nuova stagione in arrivo

Nonostante le incertezze iniziali, è arrivata la conferma di Boris 4. “Siamo nella fase idee” ha rivelato l’autore Luca Vendruscolo nel corso di un evento. Al momento, si sta occupando della sceneggiatura insieme Giacomo Ciarrapico, l’altro autore del progetto.

Il progetto sarà segnato da delle assenze importanti: in primis lo sceneggiatore Mattia Torre, che non lavorerà più insieme a Vendruscolo. Torre, infatti, è morto nel 2019 dopo aver combattuto contro una lunga malattia, all’età di 47 anni.

Vendruscolo ha dichiarato che la nuova stagione sarà fatta in ricordo del collega deceduto prematuramente. “Se riusciremo a fare una cosa che ci darà la sensazione che Mattia da lassù non ci sputi in faccia, la realizzeremo” ha affermato l’autore.

La seconda assenza sarà all’interno del cast: anche Roberta Fiorentini, attrice che ha interpretato il ruolo di Itala, è morta nel 2019 a causa di una grave malattia. Per quanto riguarda il resto del cast, dovrebbero essere confermati gli attori delle vecchie stagioni.

“Visto il successo di Boris su Netflix pensiamo a una piccola grande reunion per una serie breve con tutti i personaggi” ha spiegato Lorenzo Mieli. Produttore e imprenditore, ha curato alcuni grandi successi del Paese, tra cui Boris, L’amica geniale e The New Pope.