Carolyn Smith: “Non voglio perdere neanche un secondo della mia vita” | Escono nuovi problemi

Scozzese, ma ormai italiana d’adozione. Il nostro Paese, infatti, ha imparato a conoscerla e ad apprezzarla. Stiamo parlando di Carolyn Smith. Ballerina, coreografa e personaggio televisivo britannica, conosciuta come presidente di giuria nel talent show di Rai Uno “Ballando con le stelle”, a cui partecipa, in qualità di giudice, sin dal 2007. La bravissima Carolyn sta però combattendo una dura e lunga battaglia contro un male molto grave. Le sue parole, in diretta televisiva, hanno commosso tutti.

61enne, nata a Glasgow, di origini umili. I genitori, per un determinato periodo, lavorarono nelle cucine della Corona britannica. Carolyn dimostra fin da piccolissima la sua passione per la danza. E il suo grande talento. Inizia il suo percorso, infatti, ad appena cinque anni. A soli 15 anni, infatti, arrivano i primi successi: è finalista ai campionati Europei, dove si piazza al settimo posto. Prende parte a diverse altre competizioni, tra cui i campionati del Mondo, il Blackpool Dance Festival e il Grand Slam.

Nei primi anni ’80 il trasferimento in Italia. Carolyn, quindi, è nel nostro Paese da circa 40 anni. Per questo ormai è italiana d’adozione. Si stabilisce prima in Piemonte e poi a Padova, dove dedica la propria vita a insegnare la danza ai giovani talenti. La sua scuola di danza, la Carolyn Smith Dance Academy, ha sedi anche in Russia, in Ucraina, in Polonia e, ovviamente, in Gran Bretagna.

Il grande pubblico, tuttavia, la impara a conoscere ed apprezzare a partire dal 2007, quando riveste il ruolo di presidente di giuria del talent-show del sabato sera di Rai 1, “Ballando con le stelle”, format di enorme successo ideato e condotto da Milly Carlucci.

La malattia e le parole toccanti

Purtroppo, però, la bravissima Carolyn Smith da alcuni anni combatte con un male molto grave. E’ stata lei stessa a dichiarare, nel novembre 2015, di avere un tumore maligno al seno. Queste vicende personali l’hanno anche portata a diventare testimonial dell’AIRC. La ballerina si è spesa e si spende pubblicamente in campagne di sensibilizzazione sul tema, rivolgendosi alle donne malate, raccontando il suo caso e invitandole a non mollare.

Un male che Carolyn affronta da anni, che ha curato. Ma che, purtroppo, si è ripresentato con una recidiva. Nel 2017 ha pubblicato con HarperCollins il libro “Ho ballato con uno sconosciuto” (così chiama il cancro al seno). Un racconto toccante. Così come è toccante quanto affermato nel salotto di “Verissimo”, al microfono di Silvia Toffanin.

“In questo momento ho avuto la sospensione della chemioterapia perché ho problemi con il fegato…” ha dichiarato. Ma nelle parole della bravissima ballerina britannica ascoltiamo una grande voglia di vivere. E noi le auguriamo ogni bene.