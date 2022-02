Kate Middleton, per la duchessa le favole diventano realtà | E’ la prima della Royal Family

Un’icona di stile, spesso paragonata a un’altra grande donna che trai reali britannici ha suscitato grandi divisioni: Lady D

A volte criticata. D’altra parte, impossibile rimanere immuni da pettegolezzi e maldicenze negli ambienti della corona britannica. Ma ha sempre affrontato tutto con grande eleganza. Stiamo parlando di Kate Middleton, moglie del principe William del Regno Unito. Che questa volta ha fatto qualcosa che nessuno potrà davvero mai criticare.

Duchessa di Cambridge, Catherine (questo il suo nome) è nata a Reading e cresciuta presso Chapel Row, un villaggio presso Newbury, nel Berkshire, in Inghilterra. Ha studiato storia dell’arte in Scozia all’Università di St Andrews, dove ha incontrato il principe William nel 2001. Il loro fidanzamento ufficiale è stato annunciato nel novembre del 2010 e la coppia è convolata a nozze il 29 aprile 2011 nell’Abbazia di Westminster.

Come detto, la sua vita, i suoi comportamenti, le sue dichiarazioni, a volte hanno attirato critiche. Mediatiche, ma non solo. E però l’impatto avuto da Catherine sulla moda e sui costumi inglesi ed americani è stato definito dai media come “Kate Middleton effect”. Una personalità che nel 2012 come pure nel 2013, le è valsa la presenza tra le “100 persone più influenti nel mondo” dalla rivista Time.

Con il principe William, Kate, oggi 40enne, ha avuto tre figli: George Alexander Louis, Charlotte Elizabeth Diana e Louis Arthur Charles. Rispettivamente terzo, quarta e quinto in linea di successione al trono del Regno Unito.

Le favole vere

Le critiche ricevute, comunque, appaiono piuttosto ingiustificate. Perché Kate si è spesso distinta per opere caritatevoli e comportamenti in favore degli ultimi. Solo un esempio esplicativo: nel marzo del 2011, il duca e la duchessa disposero che i doni di nozze raccolti per il loro matrimonio andassero alla The Royal Foundation per opere caritatevoli.

Insomma, un’icona di stile, spesso paragonata a un’altra grande donna che trai reali britannici ha suscitato grandi divisioni: quella Diana Spencer, per tutti “Lady D”, rimasta nel cuore di tantissimi a livello mondiale.

Ebbene, Kate Middleton sta riuscendo a entrare nei cuori dei sudditi di Sua Maestà, ma non solo. Anche con comportamenti meno ingessati rispetto all’etichetta reale.

Per esempio, nel pomeriggio del 13 febbraio, la duchessa ha letto favole della buonanotte nel programma della BBC,CBeebies Bedtime Story. È il primo membro della royal family a prendere parte all’iniziativa, che è stata organizzata in occasione della Settimana della salute mentale dei bambini.

La duchessa di Cambridge ha scelto un outfit casual, è apparsa in jeans e maglione a collo alto. E probabilmente è amata anche per questo.