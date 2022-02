Maria De Filippi, sapevate chi è suo fratello? Forse è famoso quasi quanto lei!

Maria De Filippi la conosciamo tutti, dato che ha dedicato tantissimi anni della sua carriera al mondo dello spettacolo e della televisione. Ma su suo fratello non si può dire lo stesso.

Maria De Filippi, una delle protagoniste assolute degli ultimi vent’anni (e pure di più) del mondo dello spettacolo e della televisione italiana.

La moglie di Maurizio Costanzo, infatti, grazie alla sua presenza in tantissime trasmissioni televisive, ha “rubato” molti pomeriggi ed altrettante serate a pubblico e telespettatori italiani.

Soprattutto grazie alla conduzione di Amici, C’è posta per te e Uomini e donne; anche se pure aver presentato Temptation Island, Tu si que vales e soprattutto il Festival di Sanremo del 2017, ha contribuito al suo successo.

La donna ha anche un figlio, Gabriele Costanzo. Oltre a questo, ha un fratello di nome Giuseppe, con il quale in passato ha avuto un legame davvero complicato e burrascoso.

Ma di chi stiamo parlando e, soprattutto, chi è davvero il fratello di Maria De Filippi? Conosciamolo meglio, dato che contro ogni probabilità in molti scambiano la sua identità con quella di un altro uomo in maniera davvero sorprendente.

Giuseppe De Filippi è il fratello di Maria? Facciamo chiarezza

Maria De Filippi la conosciamo tutti, ma lo stesso si può dire anche del fratello Giuseppe. O meglio, tutti pensano, anzi sono certi, di conoscerlo. Il nome ed il cognome possono confondere ma no, il conduttore e vicedirettore del TG5 non è suo fratello.

Anche perché “l’altro Giuseppe” è molto riservato e decisamente lontano dal mondo della televisione italiana. Arrivando comunque al Giuseppe più famoso, è nato a Roma il 17 settembre 1964.

Come dicevamo, lavora al TG5. Ha una grande carriera alle spalle, che lo ha portato ad essere uno dei volti principali del telegiornale di Canale 5.

Una grande carriera iniziata quando ancora era giovanissimo; scriveva infatti per importanti testate giornalistiche come Il Giornale. Era divenuto cofondatore del canale Class CNBC. Della sua vita privata non si conoscono molti dettagli, ma i successi ottenuti sì.

Nel 1987 collaborava con il giornale L’Opinione e nel 1992 ha fatto il suo debutto negli studi di Mediaset. Purtroppo, nel 2019 ha deciso di lasciare il programma che lo ha reso noto al grande pubblico.

Non prima, comunque, di diventarne il vicedirettore. Ha continuato comunque a scrivere per Il Foglio Quotidiano, Il Giornale e Milano Finanza. Ha anche un profilo Instagram, dove pubblica molte foto di paesaggi e località varie.

Come dicevamo, ha un omonimo, che è il fratello di Maria De Filippi. Che omonimo però rimane, anche se in molte persone l’hanno spesso pensata decisamente in maniera diversa.