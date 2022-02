Tumori Celebrali: potranno essere sconfitti con una una nuova tecnica rivoluzionaria

Una tecnica rivoluzionaria che potrà cambiare il modo di affrontare patologie molto complesse da operare

Il presidente della Giunta Regionale della Lombardia, Attilio Fontana, presenta attraverso i social una rivoluzionaria tecnica che può rivoluzionare la neurochirurgia e le cure cerebrali. Fontana, infatti, parla di neurochirurgia con un bisturi a raggi gamma. Assomiglia a una Tac, ma è molto più complesso. Serve per il trattamento di patologie cerebrali quando la chirurgia tradizionale comporta rischi elevati.

Gamma Knife

Si tratta di una tecnologia che consente di intervenire su specifiche malattie cerebrali. Utilizzando, con altissima precisione, fasci di raggi gamma. Da usare in alternativa o a integrazione della neurochirurgia tradizionale. La tecnica sfrutta fasci di radiazioni guidati da un sistema di puntamento capace di individuare esattamente la posizione del bersaglio da colpire. In Italia attualmente la tecnologia è presente in nove centri ospedalieri. Sia pubblici, che privati.

Il presidente della Regione Lombardia parla della tecnologia presente all’ospedale Niguarda. Gamma Knife è un’espressione in lingua inglese che significa “bisturi gamma”. Si tratta di una strumentazione radiochirurgica di ultima generazione. E permette il trattamento di patologie cerebrali, anche tumorali. Si usa un fascio di radiazioni per colpire direttamente la lesione patologica. Basandosi su un sistema di puntamento “stereotassico”. Cioè finalizzato a individuare esattamente nelle tre dimensioni spaziali la posizione della lesione.

La precisione fornita dal sistema di localizzazione stereotassica consente di focalizzare e concentrare le radiazioni in un piccolo spazio di tessuto cerebrale. Ad esempio un tumore oppure una malformazione arterovenosa. O ancora una determinata regione del cervello affetta da una patologia funzionale. In modo che solo questo riceva un’elevata quantità di radiazioni. Risparmiando il restante tessuto sano. Permettendo quindi di limitare il danno ai tessuti limitrofi e gli effetti collaterali. In alcuni casi viene utilizzato per il trattamento di tumori poco voluminosi. Che altrimenti non possono essere rimossi chirurgicamente.

Le principali patologie trattabili con Gamma Knife sono metastasi cerebrali. Oppure malformazioni vascolari, neurinoma dell’acustico, meningiomi. Ma anche adenomi ipofisari, nevralgia trigeminale, astrocitomi, cordomi, melanomi uveali. Ma possono essere curati altri tumori e patologie funzionali. Un intervento di radioneurochirurgia con Gamma Knife si svolge in anestesia locale in un’unica seduta

Come funziona

Una tecnica rivoluzionaria. Che potrà cambiare il modo di affrontare patologie molto complesse da operare. A differenza di altri trattamenti radioterapici). Ha una durata variabile tra le 3 e le 8 ore, per i casi più complessi. Schematicamente consta di 4 fasi.

La prima è la fissazione con casco stereotassico (in alluminio o titanio) al cranio del paziente mediante applicazione transcutanea di 4 viti. Esecuzione in Neuroradiologia degli esami. Parliamo di Risonanza Magnetica, TAC, Angiografia. Tutti necessari per il trattamento. Elaborazione del piano di trattamento da parte di un’équipe formata da un neurochirurgo, un radioterapista ed un fisico sanitario. Tutto sulla base dei dati neuroradiologici e della ricostruzione tridimensionale della lesione. Questo usando un software sofisticato. Che consente di simulare il trattamento migliore possibile. Anche per risparmiare il tessuto sano circostante.

Infine, dopo che l’équipe ha validato il piano di cura prescelto, si dà inizio al trattamento radiochirurgico vero e proprio. Il paziente, sveglio e cosciente, viene posto sul lettino e fissato ad esso mediante il casco. Il letto stesso seguendo gli ordini impartiti dal computer si muoverà spostandosi nei tre piani dello spazio. Così da focalizzare le radiazioni sulla lesione da colpire.