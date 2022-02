Benedetta Rossi, non da tutti gradito l’amore che c’è con il marito | Non riesce a controllare la gelosia

Dopo alcuni anni di conoscenza, infatti, nel 2009 Benedetta Rossi sposa Marco Gentile, ma qualcuno non gradisce…

Qualche settimana fa ci aveva fatto preoccupare molto. Benedetta Rossi aveva lasciato tutti con il fiato sospeso, comunicando ai suoi oltre 4 milioni di followers su Instagram di doversi sottoporre a un delicato intervento chirurgico alla schiena.

Un’operazione programmata da tempo, la cui notizia, però, ha fatto il giro del web. Provocando non poca apprensione per la blogger marchigiana. Siamo felici di rivederla oggi star bene. E celebrare, con grande romanticismo, il giorno degli innamorati. Anche se qualcuno sembra non gradire troppo…

Blogger, scrittrice e conduttrice, Benedetta è infatti molto apprezzata dal pubblico. Pensate che all’aprile 2021, rispetto al totale delle pubblicazioni, sono più di un milione le copie dei suoi libri vendute. Laureata in Biologia, una grande passione per la cucina fin da piccola, che le ha fatto iniziare anche la carriera da cuoca. Negli anni, anche l’attività di imprenditrice nel settore agricolo.

L’8 gennaio 2011 apre un canale dal nome Fatto in casa da Benedetta sulla piattaforma YouTube dove carica le preparazioni di alcune ricette. E’ l’inizio del suo grande successo, soprattutto per le vaste porzioni di pubblico. Nel 2016 pubblica il suo primo libro di ricette dal titolo Fatto in casa da Benedetta per Mondadori Electa, che risulta essere la pubblicazione di settore maggiormente venduta dell’anno con quasi 100 mila copie vendute.

“Fatto in casa per voi”, quindi, diventa anche un programma televisivo in onda in contemporanea su Food Network e Real Time. Siamo nel 2018. Ha all’attivo ben sei pubblicazioni, che sono state tutte grandissimi successi editoriali.

Lo sguardo truce del gelosone

Benedetta Rossi, quindi, è riuscita a guadagnarsi la stima e le fiducia di internauti e telespettatori. Nel 2021 ha anche ottenuto un importante riconoscimento da parte del MOIGE (MOvimento Italiano GEnitori). Lo ha fatto grazie alla sua competenza, alla sua affidabilità e alla sua dolcezza.

E, infatti, è molto dolce il modo con cui la food blogger celebra il giorno di San Valentino. Quello, cioè, notoriamente dedicato a tutti gli innamorati. Lei che è innamoratissima. Dopo alcuni anni di conoscenza, infatti, nel 2009 Benedetta Rossi sposa Marco Gentile, il quale è fondatore della società Maui Media srl che si occupa degli aspetti pubblicitari e promozionali della carriera della moglie, di cui la Rossi è amministratrice.

Il post pubblicato il 14 febbraio celebra quindi questa unione, con un bacio appassionato condiviso con i followers. “Oggi vedrete tante foto di innamorati che si baciano, ma in queste tre, c’è un pizzico di verità in più 😂 Buon San Valentino a tutti” scrive.

Ma c’è qualcuno che sembra non gradire troppo… Sullo sfondo del bacio sulle labbra tra i due coniugi, infatti, lo sguardo truce di Cloud, il cane di Benedetta, ormai conosciuto dai followers, perché protagonista di diversi post sui social.

Una gelosia inaspettata… o forse no…comunque il suo sguardo non promette niente di buono.