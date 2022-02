Carmen Di Pietro a 56 anni mostra ancora un fisico da urlo | Per non parlare del suo outfit…

Anche in quest’occasione, ha deliziato gli occhi dei suoi tanti ammiratori. Rotondità che non possono non essere notate

Ogni sua apparizione non passa mai inosservata. E, d’altra parte, con quelle forme, come può passare inosservata una come Carmen Di Pietro? Impossibile. E, infatti, anche nel corso dell’ultima puntata di “Avanti un altro”, la nostra bella Carmen si è fatta proprio notare. Un fisico ancora invidiabile e un outift da far impallidire donne anche più giovani.

Originaria di Potenza, oggi 56enne, non teme infatti il confronto con le donne più giovani. E continua a mostrarsi in intimo, in costume, con la sua generosa scollatura. Nota dal grande pubblico da circa 30 anni. Sì, perché Carmen Di Pietro (Carmen Tonto, all’anagrafe) ha sempre fatto parlare di sé. Negli anni, infatti, ha partecipato a diversi reality, come “L’isola dei famosi 2”, il “Grande Fratello Vip 2” e come ospite a “Ciao Darwin” e “La pupa e il secchione”.

Ma fa discutere di sé da molto prima. Fin da quel 17 giugno 1998 quando, dopo 5 anni di fidanzamento, sposa Sandro Paternostro, storico corrispondente Rai da Londra. Paternostro in quel periodo era molto famoso in Italia e stimato da tutti, non solo nel mondo giornalistico. Il matrimonio fu raccontato sulle testate di tutto il mondo e destò grande scalpore, per l’enorme differenza di età: lui aveva infatti 76 anni, mentre lei soltanto 33.

I due resteranno insieme fino al luglio 2000, ossia con la morte di Paternostro. Nella sua carriera, Carmen Di Pietro ha lavorato sia in televisione, che al cinema.

Fisico e outfit da urlo

In passato, anche alcune polemiche legate al fatto che Carmen, negli anni, abbia ricorso alla chirurgia plastica. Ma il risultato è apprezzato molto dai fan. Sempre sopra le righe e provocante. Anche su Instagram, sono numerosi gli scatti in cui mostra le sue forme molto generose. E i tanti followers che la seguono, gradiscono moltissimo. Lasciano interazioni, like e commentano.

Peraltro, proprio quelle forme le hanno regalato grande successo, sia televisivo, che cinematografico, dato che ha recitato in alcuni film cult a sfondo erotico. Da “Delizia” a “Dolce pelle di Angela”, fino a “Penombra”.

Carmen Di Pietro è stata ospite dell’ultima puntata di “Avanti un altro”, il fortunato ed esilarante quiz show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

E anche in quest’occasione, ha deliziato gli occhi dei suoi tanti ammiratori. Rotondità che non possono non essere notate, sia sul lato A, che sul lato B.

Anche grazie a un abito attillato, che ne esalta i punti di forza. E poi, i tacchi, di un’altezza vertiginosa. Non c’è che dire, Carmen Di Pietro ha fatto centro anche questa volta.