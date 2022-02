Chiara Ferragni, viaggiare leggera e spensierata non è proprio il suo forte – FOTO

Attraverso uno degli ultimi post pubblicati da Chiara Ferragni su Instagram, sappiamo che la bionda cremonese è in viaggio verso gli Stati Uniti

Immortala qualsiasi attimo. E lo sottopone alla visione dei followers. La vita di Chiara Ferragni è in un palazzo di vetro. Quella che, unanimemente, è riconosciuta come la prima influencer italiana, sembra non aver segreti con i proprio tanti fan. Non c’è momento della sua vita che Chiara Ferragni non decida di fotografare e, quindi, di vivere parallelamente. Sia nella vita reale, che sui social. Accade anche ora che l’influencer nativa di Cremona è in viaggio verso New York.

Insieme a Fedez forma una delle coppie più in vista del panorama italiano. Senza dubbio la più social. Per “merito” suo, senza dubbio. Ma anche il rapper non è da meno. Sui social, i loro post non solo sono molto seguiti e apprezzati. Ma anche molto remunerativi. Una coppia unita, anche se di tanto in tanto si è vociferato di qualche crisi.

Nel 2016 i Ferragnez hanno ufficializzato la loro relazione. I due si sono sposati nel 2018 a Noto, in Sicilia, e hanno due figli. Leone e Vittoria. Come sappiamo, i Ferragnez non mancano di condividere con i tantissimi followers sui social ogni cosa. Dai loro aspetti professionali, ai loro viaggi. Passando per le peripezie in casa con i piccoli Leone e Vittoria.

Successo in televisione ma, soprattutto, sui social. Vita da veri divi. Vacanze in posti da sogno. Lussi sfrenati. Look talvolta improbabili. Ma sempre costosissimi. Tutto questo sono Chiara Ferragni e Fedez. Una delle coppie più glamour dello spettacolo e del jet set italiano. Soprannominati i Ferragnez. Spesso fanno discutere. Anche perché mostrano praticamente tutto della loro vita.

In viaggio non proprio leggera

La 34enne nativa di Cremona è ormai conosciuta da tutti. Non solo dai più giovani. Imprenditrice, blogger e designer con milioni di followers sui propri canali social. E lì mostra ogni cosa.

Per questo siamo praticamente sempre informati su ogni passo fatto dai Ferragnez, sia sotto il profilo professionale, che personale. Per esempio, attraverso uno degli ultimi post pubblicati da Chiara Ferragni su Instagram, sappiamo che la bionda cremonese è in viaggio verso gli Stati Uniti. New York, per la precisione.

La vediamo in posa, davanti all’aeroporto da cui è in partenza, quello di Milano Malpensa. Solito look niente male con maglia bianca che lascia scoperto l’ombelico, pantaloni beige comodi per il lungo viaggio. E un pellicciotto nero, che fa pendant con le scarpe, anch’esse nere. Ma una cosa balza subito allo sguardo.

Ma quante valigie ha? I bagagli di Chiara Ferragni sono tantissimi. Almeno sei. E, tralasciando quelli a mano, contiamo sei valigie a dir poco enormi. Ma cosa si è portata dietro, la casa?